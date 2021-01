‘2020. godina ne smije biti prekrižena i zaboravljena, ona je sastavni dio našeg života i treba biti integrirana u naš emocionalni svijet’

Ante Bagarić iz Klinike za psihijatriju u Vrapču rekao je u emisiji Hrvatskog radija “Intervju tjedna” kako bi najlošije bilo prekrižiti 2020. godinu. Umjesto toga savjetuje “prorađivanje” te godine obilježene pandemijom, ekonomskom krizom i potresima. “Sad je teško prorađivati prošlu godinu zbog učestalih potresa, ali možemo u veljači, ožujku, pričati o tom potresu i što nam on znači. 2020. godina ne smije biti prekrižena i zaboravljena, ona je sastavni dio našeg života i treba biti integrirana u naš emocionalni svijet. Treba je doživjeti kao tešku godinu koju smo preživjeli”, objasnio je.

Smatra da navikavanje na trenutnu situaciju, tj. traumu nije moguće. “Imali smo potres, pa koronavirus pa drugi gadan val koronavirusa, pa sad novi potres. To je sve gore i gore. Životni sam optimist, ali optimizam u sebi uključuje jednu realnost i iskrenost. Ne postoji navikavanje na traumu. Mi moramo proći 2020. godinu, to je esencijalno za nas sve psihijatre. Te traume su se toliko brzo događale da ih nismo stigli proraditi, nismo ih stigli deset puta s prijateljima ispričati, u birtiji s društvom, na kavi, na moru, skijanju. Sve te traume moraju biti ispričane 10 ili 50 puta. One su se nažalost kumulirale i trebat će nam nekoliko godina da tu 2020. godinu proradimo i stavimo je ondje gdje ona u našim životima treba biti”, smatra Bagarić.

Anksioznost je loša

Dodaje i da je ‘toksin’ u naš emocionalan svijet te da će se nepovoljno odrazit. Upozorava da zbog toga trebamo napraviti pravu emocionalnu detoksikaciju organizma tako da je izbacimo i proradimo kako bi nam te traume bile emocionalno gorivo za naše sljedeće životne faze.

“Strah je jako dobar, anksioznost je loša. Strah je prirodan. Prirodno je plašiti se za sebe, bliske nama osobe. Anksioznost je nešto što je polako patologija. To je ono što ulazi u nas i ne možemo je definirati. Treba otvoriti komunikacijske kanale”, rekao je dodavši da treba uzimati anksiolitike ako ljudi ne mogu spavati danima ili osjećaju napetost. Međutim, savjetuje razgovor sa stručnom osobom.

Bagarić je rekao kako informacije treba prihvaćati do sat vremena dnevno jer sve više postoji opasnost da postajemo ovisni i da nas toksičnost obuhvati. “Pretjerane informacije razaraju emocionalni sustav koji je ionako oštećen… Dobro je biti informiran, vrlo loše je biti preinformiran”, zaključio je.

Toksična apatija

Upozorio je da ljudima koji proživljavaju potrese u Banovini treba osim materijalne pomoći i osoba koja će profesionalno slušati njihove probleme. “Ne možete nekoga iz Petrinje prenijeti u Varaždin jer on u Varaždinu nema ništa i on je emocionalno mrtav čovjek. Za te ljude je vrlo važno da ostanu blizu tog svog drveta, te svoje cigle, koja je srušena. Da imaju jednu emocionalnu povezanost.

Cijeli siječanj i veljaču trebalo bi obilaziti potresom pogođena mjesta i slušati ljude, ako ništa drugo. Nekima je rušenjem kuće srušen cijeli njihov emocionalni svijet. Danas smo svi spremni pomoći, ali poslije 3-4 tjedna ti će ljudi ostati sami. Onda će se početi razvijati jedna toksična apatija”, rekao je te dodao kako sada susrećemo ljude koji imaju emocije kao da su s druge planete.

“Ljudi imaju osjećaj da su ostavljeni i da im je nanesena šteta i mogu okrivljavati Billa Gatesa i svjetske vlade, Kinu i Vladu Republike Hrvatske, ali i članove svoje obitelji. Pitanje je ta eksternalizacija agresivnih impulsa i to je prirodno stanje. Godinu dana ste nekoga osudili na zatvaranje i ne možemo očekivati da će imputi davati normalne posljedice. Moramo ojačati kapacitete da svi ljudi koji su bili zatvoreni ili su izgubili nekoga, da imamo razumijevanja za te početne agresivne reakcije, te da ne uzvraćamo agresivno”, zaključio je Bagarić za HRT.

