PSIHIJATAR SE OBRUŠIO NA AUTORE NOVE STUDIJE O ANTIDEPRESIVIMA: ‘Niste uopće proučili posljedice, igrate se životima’

‘Tako možete napraviti i veliko istraživanje o alkoholu pa će ispasti da je i on antidepresiv, ali to ne znači kako bi ga svi ljudi trebali piti’

Velika studija koja je dokazala kako uobičajeni lijekovi protiv depresije zaista pomažu te da bi ih liječnici trebali propisivati još većem broju pacijenata, u rekordnom je roku izazvala brojne kontroverzije. Sada se javljaju stručnjaci koji upozoravaju da ista studija uopće nije proučavala opasnosti korištenja antidepresiva, kao ni njihove nuspojave. Jučer su znanstvenici s Oxforda ponosno izjavili kako su napokon riješili sve dvojbe vezane uz djelovanje antidepresiva, koji su, prema njihovim riječima, jedan napose predivan lijek koji širi radost bez ikakvih posljedica.

Oštre kritike na novu studiju

Drugi stručnjaci, pak, tvrde kako bi rezultati tog najnovijeg istraživanja mogli baciti u zabludu i liječnike i pacijente. Profesor psihijatrije David Healy optužuje autore zbog isticanja prednosti ove skupine lijekova, a s druge strane, skrivanja opasnosti i štete koju može napraviti. Antidepresivi nose rizik od nuspojava poput gubitka libida do onesposobljavanja anksioznosti i agitacije. Druge su studije pokazale da u rijetkim slučajevima mogu potaknuti suicidalne misli.





KAKO ČITANJE KRIMIĆA OLAKŠAVA SIMPTOME DEPRESIJE: Pacijenti izdvojili knjigu koja im je najviše pomogla

Profesor Healy kaže da kratkotrajna priroda studije, koja je pratila kako pacijenti reagiraju na lijekove nakon svega osam tjedana, ne daje precizan uvid u to kako ih većina ljudi uzima. “Tako možete napraviti i veliko istraživanje o alkoholu pa će ispasti da je i on antidepresiv, ali to ne znači kako bi ga svi ljudi trebali piti”, objašnjava, kritizirajući studiju koja je proučavala 120.000 pacijenata u više od 500 pokusa – od kojih su neki bili financirani od strane farmaceutskih tvrtki – jer nisu riješili rizike dugotrajne uporabe.

80% pacijenata ne može se “skinuti”

Iako službeno nisu u skupini lijekova koji izazivaju ovisnost, profesor Healy kaže da su nuspojave “skidanja” s antidepresiva toliko jake i nepodnošljive da ih mnogi pacijenti piju i onda kad im teoretski više ne trebaju. “Ljudi nakon ove studije pretpostavljaju da su antidepresivi sigurni, a oni zapravo mogu biti vrlo rizični”, kaže. “Oko 80 posto pacijenata koji ih troše, bit će na njima više od godinu dana samo zato što više fizički ne mogu funkcionirati bez njih.”

Valja znati, upozorava profesor, kako ovom “navodno najvećom studijom dosad” uopće nisu zahvaćeni potencijalni rizici uzimanja antidepresiva, kao ni nuspojave. “Lijekovi bi se uvijek trebali zamijeniti nekim drugim opcijama, poput psihoterapije, gdje god je to moguće. Sigurno ne treba ohrabrivati ljude da piju takvo što samo zato što dokazano djeluje”, izjavio je Healy za Daily Mail.