PRVI ČOVJEK SVJETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE: ‘Još uvijek ne znamo ostavlja li koronavirus dugoročne posljedice…’

Potencijalno dugoročne posljedice covida-19 još uvijek nisu poznate, osobito kada je riječ o djeci koja su se oporavila od ove bolesti, izjavio je direktor Svjetske zdravstvene ogranizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus na konferenciji za novinare održanoj u utorak u Ženevi.

“Znamo da se djeca i adolescenti mogu zaraziti i da mogu zaraziti druge. Znamo i da ovaj virus može biti smrtonosan za djecu, no i da ona obično obolijevaju od blažeg oblika bolesti. Istaknuo bih da je vrlo malo teških i smrtnih slučajeva od posljedica covida-19 među djecom i adolescentima”, rekao je prvi čovjek WHO-a, a prenosi Tass.

“Podaci kojima raspolažemo ukazuju na to da je manje od deset posto registriranih slučajeva i manje od 0,2 posto smrtnih ishoda bolesti uočeno među osobama mlađim od dvadeset godina.“

Dodao je da je u svakom slučaju potrebno provesti dodatna istraživanja o faktorima koji povećavaju rizik od obolijevanja od težih oblika covida-19 i smrtnog ishoda od posljedica bolesti među djecom i adolescentima.

Istaknuo je da potencijalno dugoročne posljedice na zdravlje onih koji su bili zaraženi koronavirusom još uvijek nisu poznate. I premda djeca uglavnom ne obolijevaju od težih oblika covida-19, ona pate na druge načine, rekao je Ghebreyesus.

