PRSA SU MU BILA PUNA TUMORA, A ONDA JE DOBIO I COVID: Na kontroli uslijedio šok – rak je iznenada nestao!

Pacijent s karcinomom iz Cornwalla čudesno je izliječen nakon hospitalizacije zbog teškog oblika covida-19, otkrilo je zapanjujuće medicinsko izvješće. Liječnici smatraju da je koronavirus mogao potaknuti odgovor imunosnog sustava, koji je iskorijenio tumore, piše Telegraph.

Neimenovani 61-godišnji pacijent u bolnici Royal Cornwall u Truru u Velikoj Britaniji došao je na kontrolu prošloga ljeta nakon što mu je dijagnosticiran Hogkinov limfom, rijedak rak krvi, koji svake godine pogađa 2100 ljudi u toj zemlji.

