PROVJERITE SI USTA, MOŽE VAM SPASITI ŽIVOT: Ove promjene ne smijete ignorirati, neke predviđaju čak i infarkt

Dok lijep osmijeh može mnogo toga reći o čovjeku, ono što se događa ispod površine govori još više. Dentalni nutricionist Steven Lin kaže da se prvi znakovi bolesti gotovo bez iznimke očituju u ustima. “Problemi sa zubima signaliziraju da se tijelo bori s nekim dubljim poremećajem, poput bolesti srca, dijabetesa i Alzheimera”, upozorava. Ove simptome stručnjak navodi kao alarmantne, poslije kojih je potrebno obaviti određene pretrage.

Krvarenje desni

Iza ove neugodne pojave mogu stajati brojni zdravstveni problemi. Ako ne reagirate na vrijeme, to bi stanje moglo uzrokovati razvoj dijabetesa tipa 2, pa čak i srčani udar. Mnogima u nekom razdoblju života krvare desni dok peru zube ili ih čiste koncem. Međutim, to krvarenje znak je upaljenog tkiva uslijed borbe imunosnih stanica s patogenima. Ne trebate se brinuti ako vam se to događa povremeno i u razumnim količinama jer to onda vjerojatno upućuje na bakterijsku neravnotežu u ustima.

Desni koje mnogo krvare zasigurno su simptom upale, a upala može biti znak neravnoteže u crijevima, koja, pak, nastaje zbog lijekova poput aspirina ili pretjerane konzumacije alkohola. Kad se naruši ravnoteža između dobrih i loših bakteriaj u crijevima, to se stanje naziva disbioza, koja se povezuje s alergijama, dijabetesom tipa 2, pretilošću, pa čak i poremećajima u mozgu kao što su ADHD, Alzheimerova bolest i demencija.



Škripanje zubima

Neki ljudi to nesvjesno čine u snu, a može upućivati na probleme sa spavanjem, bolovima u čeljusti te glavoboljama. “U svojoj sam karijeri primijetio da moji pacijenti – najčešće žene u dvadesetima – koji pate od probavnih problema poput zatvora, nadutosti i sindroma iritabilnog crijeva, zajedno s hladnim rukama i nogama, tjeskobom i depresijom, svi imaju nešto zajedničko – istrošene i stanjene zube kao posljedicu malenih čeljusti koje ne podržavaju dišne putove”, priča dr. Lin.

Tijekom godina, zubari u takvim slučajevima propisuju nošenje gumenih navlaka za zube tijekom spavanja. Ono što nitko ne shvaća je da ti ljudi imaju većih problema od istrošenih zuba, a to je poremećaj spavanja uslijed nepravilnog disanja. Dr. Lin kaže da oni koji škrguću zubima u snu vjerojatno imaju sindrom otpora gornjih dišnih putova, što znači da su oni konstantno u stanju prekinutog spavanja jer njihov mozak prima signale da se dišni putovi moraju otvoriti. To aktivira živčani sustav, koji oslobađa adrenalin i šalje tijelo u stanje stresa, zbog čega pacijenti obično škrguću zubima.

Suha usta/hrkanje

Hrkanje nije samo problem za onog tko ga mora slušati, već je povezano s ozbiljnim bolestima, uključujući Alzheimer i probleme sa srcem. U nekim slučajevima apneje, stalni prekidi disanja mogu poremetiti dotok kisika u mozak i oštetiti dijelove koji reguliraju tlak u mozgu i srčani ritam. I dok se hrkanje može činiti bezazlenom i isključivo iritantnom pojavom, važno je znati kako dugoročne posljedice mogu biti fatalne.

Iskrivljeni zubi

To je znak da gornja i donja čeljust nisu do kraja razvijene kako bi tvorile savršen zagriz. “Ako je gornja čeljust nedovoljno razvijena, to znači da su automatski i dišni putovi u problemima, zbog čega se razvijaju poremećaji uzrokovani manjkom kisika. Oni uključuju srčane bolesti, pogrbljeno držanje, bolove u vratu i leđima, hrkanje i demenciju”, kaže dr. Lin za Daily Mail.