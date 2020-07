PROSLAVA PRVE MENSTRUACIJE VAŠE KĆERI? Da, evo zašto je to važnije no što mislite

Sjećate li se straha i neugode kada ste dobili svoju prvu menstruaciju? Pobrinite se da vaša kći i njezine prijateljice budu pripremljene i informirane – priredite im proslavu menstruacije

Proljetna toplina uljepšava nam dane, ljeto je pred vratima i mi napokon možemo izaći vani. U ovom trenutku vjerojatno tražite neki izgovor za proslavu, pa zašto ne biste slavili menstruaciju? Proslava menstruacije… To je važnije nego što mislite.

Iako bi vam u početku ova ideja mogla zvučati pretjeranom, njezina je bit stvoriti pozitivno ozračje kad mlade žene dobiju menstruaciju. Svi smo iskusili ili čuli za slučajeve da se djevojke pitaju “O Bože, je li ja to umirem?” i to uopće nije cool. Vrijeme je da prigrlimo ženstvenost od njezinog samog početka, pa evo 5 stvari koje treba imati na umu kada priređujete proslavu menstruacije za svoju kćer i njene prijateljice.

1. Usporedite proizvode za menstruaciju

Jedna opcija su menstrualne čašice jer za njih INTIMINA, svjetski brend za žensko intimno zdravlje, tvrdi da su najzdravije, najekonomičnije i ekološki najprihvatljivije rješenje, ali zapravo je cilj pružiti ženama različite opcije. Istraživanja pokazuju da žene u prosjeku potroše čak 42.700 kuna na menstrualne proizvode tijekom godina u kojima krvare, dok jedna menstrualna čašica može trajati i do 10 godina. Ako vam menstrualne čašice koriste samo u određene dane ciklusa, to je i dalje sjajno jer i dalje ostvarujete puno prednosti u odnosu na proizvode za jednokratnu upotrebu.

Ako možete, za proslavu pripremite različite menstrualne proizvode i zajedno prođite kroz njihove prednosti ili nedostatke, koristi, cijene itd. Davanje ovih proizvoda u ruke mladih žena nije samo zabavno, već im također omogućuje da im bude ugodno istraživati koja im je opcija najbolja, jer kao što znamo, ne odgovara svakoj ženi isti proizvod, pa baš zato INTIMINA ima široku lepezu proizvoda različitih veličina i oblika.

2. Koristite znanstvene činjenice

Iznenađujuće je koliko odraslih žena ne poznaje vlastitu anatomiju. Bez obzira jeste li ispisali bojanku o maternici, uzeli staru knjigu o zdravlju ili donijeli vašoj kćerki i njenim prijateljicama ogledala kako bi same mogle vidjeti, važno je da od malih nogu učimo žene o njihovim tijelima. Objasnite gdje je vagina i kako menstrualne čašice “sjednu” točno ispod cerviksa. Spomenite i koliko krvarimo u prosjeku tijekom menstruacije, jer iako to može izgledati obilno na donjem rublju, menstrualna čašica pokazat će da se radi o manjoj količini krvi, od otprilike dvije žlice. Također možete proći kroz različite boje menstrualne krvi i objasniti što one govore o ciklusu.

Proslava menstruacije može biti i pravo vrijeme da razgovarate o klitorisu i o tome kako pogrešno nazivamo vulvu vaginom. To je tema koja odgovara dobi, jer mlade žene masturbiraju i istražuju svoju seksualnost pa je važno da iznesemo neke činjenice o tome kako mogu preuzeti kontrolu nad svojim menstruacijama, zadovoljstvom kao i svakom drugom odlukom u svom životu. Bez obzira na teme koje odlučite pokriti, učinite to u obliku razgovora kako biste mogli odgovarati na bilo koja pitanja djevojaka.

3. Razgovarajte o želji za hranom i pravilnoj prehrani

Želja za hranom. Svi je osjećamo! I potpuno je u redu ponekad joj se prepustiti, no ne bismo trebali koristiti menstruaciju kao izgovor da svaki mjesec imamo tjedan “cheata” i prepustimo se nezdravoj prehrani.

Zapravo, konzumiranje određene hrane tijekom različitih faza menstruacije može vam pomoći da se osjećate bolje. Postoje i namirnice koje biste vjerojatno trebali izbjegavati tijekom menstruacije. Možda biste mogli razmisliti o smanjivanju unosa kofeina jer on može pojačati grčeve te smanjiti unos masne hrane koja može izazvati bolnu upalu. Nadutost je također jedna od najčešćih nuspojava menstruacije, a unos previše soli može povećati zadržavanje tekućine. Prehrana bogata povrćem i integralnim namirnicama pomaže vašem tijelu, ali i vašem samopouzdanju. Koliko god mrzimo klišeje, naša tijela su naši hramovi i trebali bismo poticati mlade žene da se o njima brinu pozitivnim prehrambenim navikama i zdravim proizvodima za menstruaciju.

4. Svi vole setove!

Na Pinterestu možete pronaći fenomenalne ideje za “pribor za preživljavanje”. Pronađite torbice na kojima piše “vampirska vrećica čaja” ili “crveni kod”. Lily Cup One najbolji je odabir kad su u pitanju menstrualne čašice jer je dizajnirana s dvostrukim obručom za dodatnu zaštitu i okruglom ručicom za lako uklanjanje. U pribor za preživljavanje možete uključiti i gaćice, lijekove protiv bolova, vlažne maramice i sredstvo za uklanjanje mrlja. Podsjetite vašu kćer da će to biti proces učenja o sebi i svojem ciklusu bez obzira na to koliko će biti pripremljena i da je u redu govoriti o tome. Vrijeme je da razotkrijemo mitove o menstruaciji i odmaknemo se od nadimaka za menstruaciju koji samo produbljuju postojeće tabue.

5. Završite s porukama koje osnažuju

Prema istraživanju koje je provela INTIMINA, „menstrualno siromaštvo“ ili nedostatak pristupa higijenskim proizvodima i nedovoljna edukacija o menstrualnoj higijeni, iskusilo je gotovo 50% žena. Cjelokupno iskustvo organiziranja proslave menstruacije postavlja temelje za podučavanje mladih žena da mogu ostvariti što god zamisle, čak i dok krvare tj. #WhileBleeding, što bi trebalo važiti za sve žene. To im može pomoći da shvate da iako većina žena ima menstruaciju, njihova iskustva variraju. To će ih pripremiti na to da će možda biti neshvaćene od strane onih koji ne krvare. Ono što je najvažnije, podsjetit će ih da ovaj novi dio života ne bi trebao stajati na putu njihovim planovima za budućnost.