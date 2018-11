PROBIOTICI NE DJELUJU KOD DJEČJIH PROBAVNIH TEGOBA: ‘Liječnici će teško prestati raditi nešto na što su navikli’

“Loša je vijest da nemamo magičnu tabletu koja će omogućiti da proljev i povraćanje prije prestanu”, kaže dr. Stephen Freedman

Široko korištena probiotska terapija neučinkovita je u liječenju dječjih proljeva, povraćanja ili bolova u trbuhu uzrokovanih gastroenteritisom, pokazale su dvije velike studije u SAD-u i Kanadi.

Kod djece u dobi od tri mjeseca do četiri godine pet dana liječenja ključnim sastojkom u mnogim probiotičkim proizvodima Lactobacillusom rhamnosusom nije ništa uspješnije spriječilo simptome od placeba.

Kanadsko istraživanje dodalo je drugi probiotik i opet se nisu pokazale nikakve koristi.

“Nijedno od tih velikih dobro provedenih istraživanja, promatranih zajedno, ne daje potporu za korištenje probiotika koji sadrže L. rhamnosus za liječenje umjerenih do teških gastroenteritisa kod djece”, piše dr. J. Thomas LaMont iz bostonskog medicinskog centra Beth Israel Deaconess, u uvodniku objavljenom u časopisu New England Journal of Medicine, u kojemu su objavljene dvije studije.

Ljudski je probavni trakt prepun tisuća vrsta bakterija, a za mnoge se vjeruje da pomažu probavi. Iako se mehanizam njihova međuodnosa tek počinje razumijevati probiotici se prodaju na temelju ideje da bolesti poput gastroenteritisa mogu biti izliječene uvođenjem dobrih bakterija u tijelo.

Vodeći uzrok smrti

Gastroenteritis je veliki problem kod male djece posebno u siromašnim zemljama u kojima je to drugi vodeći uzrok smrti širom svijeta među djecom u dobi do pet godina. U SAD-u bolest generira oko 1,7 milijuna posjeta liječnicima svake godine. Nema učinkovitog liječenja i liječnici većinom nastoje osigurati da djeca ne dehidriraju i da spriječe da se bolest ne proširi na okolinu dok ne prođe sama od sebe.

Rezultati nekih malih i slabo kontroliranih studija uvjerili su mnoge bolnice i neka medicinska društva da prihvate liječenje probitoticima, sada industrijom vrijednom 47 milijarda dolara, navodi Reuters.

“Moja ustanova koristi probiotike. To je dio njihovih preporuka za liječenje proljeva kod djece”, kaže dr. David Schnadower, koautor u američkoj studiji. “Bit će prilično lako uvjeriti ih da to prestanu raditi”, na temelju novih rezultata.

Teška borba

“Problem je da je ovo negativna studija i da će biti teško liječnicima prestati raditi nešto na što su navikli. Bit će to teška borba. No, ovi su rezultati jasni”, kaže Schnadower, direktor u odjelu za hitnu medicinu u dječjoj bolnici Cincinnati u Ohaju.

Američko istraživanje bilo je provedeno u 10 pedijatrijskih hitnih odjela i obuhvatilo je 971 dijete a prosječno trajanje proljeva bilo je 49,7 sati s probiotskom formulom i 50,9 sati s placebom. Bolest se proširila na ukućane u 11 posto slučajeva djece liječenje probiotskim pripravcima, te u 14 posto onih koji su primali placebo što je razlika koja nije statistički značajna.

I u kanadskoj studiji trajanje dijareje i povraćanja bilo je isto bez obzira na način liječenja kod 886 djece obuhvaćene istraživanjem. Iznimka su bila povraćanja koja su bila učestlija u probiotskoj skupini.

Korištenje probiotika kod gastroenteritisa “glavna je meta probiotskih reklama”, kaže dr. Stephen Freedman, profesor pedijatrije na medicinskom fakultetu Cumming sveučilišta u Calgaryju koji je vodio kanadsko istraživanje. I Freedman i Schnadower kažu kako rezultati istraživanja ne znače da su probiotici loši jer nove studije nisu otkrile nikakve dokaze o njihovoj štetnosti.

‘Nemamo magičnu tabletu’

Mogu li neki drugi probiotici osim L. rhamnosusa biti korisni protiv zaraznih proljeva kod djece ostaje za vidjeti, kazao je LaMont.

No istraživanje pokazuje da se takve tvrdnje o koristima mora temeljito preispitati prije nego što ih se promovira.

“Loša je vijest da nemamo magičnu tabletu koja će omogućiti da proljev i povraćanje prije prestanu”, kaže Freedman. “Dobra je vijest da će potrošači sada raspolagati informacijama, a zdravstveni radnici mogu se fokusirati na terapije za koje je dokazano da djeluju.”