PROBADANJE U PRSIMA: Na lijevoj strani, u sredini, svejedno je – nekada je vrijeme za hitan posjet liječniku

Česta bol koja se javlja kod oba spola i svih uzrasta je neobično probadanje u prsima. Neki uzroci potpuno su banalni, dok se radi nekih trebate ozbiljno zabrinuti.

Najčešći razlog odlaska u hitnu službu kod muškaraca je upravo probadanje u prsima. U većini slučajeva ta bol prolazi sama od sebe ili je sasvim logično zašto je nastala – prilikom udarca, traume ili bolnosti mišića radi vježbanja. U drugim slučajevima, ako je probadanje dugotrajno i sve bolnije, vrijeme je za pregled. Razlozi nastanka boli se uglavnom fokusiraju na bolesti srca ili pluća. Simptomi opasne boli u prsima će varirati ovisno o uzroku, a ovo mogu biti neki od njih.

Srčani udar (infarkt) ili suženje arterija

Prva pretpostavka čim se pojavi bol u prsima je srčani udar. On se u Hrvatskoj, a tako i u svijetu i dalje broji kao jedan od najčešćih razloga smrti kod ljudi. Uzrokuje ga naglo začepljenje jedne od triju krvnih žila, koronarnih arterija, koje hrane srčani mišić.

Ovo su glavni simptomi kod srčanog udara:



bol je nagla i intenzivna

javlja se u sredini prsnog koša ili s lijeve strane

bol se širi prema vratu i vilici ili prema lijevom ramenu i ruci

ne pojačava se niti smanjuje pokretom

bol traje oko 20 minuta

dolazi uz preznojavanje, mučninu, povraćanje, nedostatak zraka (dispneja), ubrzano disanje i osjećaj nepravilnog rada srca

Prije nastanka srčanog udara moguće je da se osjeti slična bol u predinfarktnom stanju. Ovo se naziva nestabilnom anginom pektoris te se svrstava u koronarni sindrom. U ovom slučaju ne dolazi do začepljenja arterije već do njenog suženja. Simptomi su jako slični kao i kod pravog infarkta, samo što će bol trajati kraće od 20 minuta.

Osim toga probadanje u prsima može uzrokovati i stabilna angina pektoris. Ona je uzrokovana suženje arterije koje nije kritično. Može se pojaviti prilikom fizičkog napora i prestati nakon nekoliko minuta mirovanja. Bol pri ovoj bolesti se neće pojaviti u mirovanju već samo pri fizičkom opterećenju. Ovo stanje nije ni približno opasno kao i srčani udar. Svi bolesnici kod kojih se probadanje u prsima počinje širiti na leđa mogu biti životno ugroženi i trebaju odmah posjetiti liječnika.

Kostohondritis ili upala hrskavice

Bol u prsima se može pojaviti na području hrskavica i kosti kojim je prsni koš satkan. Svaka od struktura od koje se on sastoji može biti izvor boli. Bol u kostima ili hrskavici uvjetovat će položaj tijela i udisanje. Glavni simptomi su probadanje u prsima te bol koja može biti teška i blaga, ali uglavnom oštra. Pojava boil kod kostohondritisa ili upale hrskavice jako podsjeća na srčani udar jer se javlja na lijevoj strani prsa. Ova bol se pojačava pri udisanju ili kašljanju, kao i kod pokretanja. Može se osjetiti i bol na dodir te širenje na druge zglobove u blizini.

Slična pojava je Tietzeov sindrom koji se često pogrešno naziva kostohondritis. Tietzeov sindrom je jako rijedak, a obilježavaju ga nagli bolovi u prsima koji se šire na ruke i ramena. Ova bol može trajati nekoliko tjedana i za to vrijeme se jedva smanjuje. Uz to dolazi i do otekline što se ne događa kod upale hrskavice.

Bol radi probavnog sustava

Neke bolesti jednjaka i probavnog trakta također mogu uzrokovati bol u prsima, a da se ne radi o koronarnoj bolesti srca i angini pektoris. Probadanje u prsima koje je kratkog trajanja, a nije povezano s tjelesnim naporima obično nije znak bolesti srca. Bol koja se pojavljuje u području prsa može biti uzrokovana vraćanjem želučane kiseline u završni dio jednjaka. Žgaravica ima engleski naziv ‘heart burn’ značenja pečenje srca te nije čudno da se upravo tamo i osjeća. Ovo probadanje u prsima ima simptom pečenja, tupe boli iza donjeg dijela prsne kosti. Bol se može širiti sve do grla. Uz ovo, ako imate žgaravicu, osjetit ćete i osjećaj kiseline u ustima. Kao posljedica GERB-a moguće je da se sadržaj iz želuca pojavi nazad u ustima. Jedna od najjednostavnijih načina ublažavanja ove situacije je pravilna GERB prehrana nakon savjetovanja s liječnikom.

Upala plućne maramice

Rjeđi uzrok osjećaja boli u prsima može biti upala (zapaljenje) plućne maramice, ali i srčane. Kako su pluća i srca obavijena tankim opnama, između njih se nalazi mala količina tekućine. To omogućuje slobodno kretanje površine pluća i srca. Ako dođe do upale koja može biti virusna i bakterijska, opne se slijepe i onemogućava se njihovo klizanje. Taj otpor izaziva upalu i bol koja se pojavljuje na točno jednom mjestu. Glavni simptom ovoga je da se pojačava udahom ili kada se uspravite i izravnate leđa. Uz ovo su mogući simptomi povišena tjelesna temperatura i kašalj. Pri pojavi ovakvog probadanja u prsima najčešće nije potrebno posjetiti liječnika. Ako se bol javlja ponovno, moguće je da imate virusnu infekciju koju trebate liječiti.

Iscrpljenost, stres i depresija

Jedan od najvećih problema koji uzrokuje mnoge bolesti i boli je stres. Probadanje u prsima može se javiti kao posljedica na stres i iscrpljenost. Kao i kod stresa, depresija također može uzrokovati različite bolove u cijelom tijelu koje si nećete moći objasniti. Ako ste isključili sve gore navedene uzroke, možete posumnjati da se radi o stresu koji izazva bol u prsima. Sličnu reakciju izazvat će i napadaji panike. Naučite kako se opustiti i spriječite nastanak ovih bolova.