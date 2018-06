PRIRODNO LIJEČENJE ALERGIJA: Postoji nekoliko načina, a sve ih već imate kod kuće

Sve češće prisutne kod djece i kod odraslih, alergije mogu izazvati naporne i teške simptome.

Broj alergijski osjetljive djece raste svake godine, a simptomi se mijenjaju ovisno o alergenu i dobu godine u kojemu se preosjetljivost pojavljuje. Alergije su zapravo poremećaji imunološkog sustava u kojem tijelo postaje previše osjetljivo na neku tvar ili alergen čiji popis je dosta velik. Najčešće se javljaju sezonski, a za liječenje postoje i određeni prirodni preparati koji se mogu koristiti i kod djece.

Ne postoji pravilo tko će biti alergičan, a tko ne

Iako se alergije uglavnom pojavljuju već kod djece, one se mogu prikazati u bilo kojem životnom dobu, neovisno o spolu. Postoji povećana predispozicija za doživljavanje preosjetljivosti kod osoba koje imaju slične slučajeve u obitelji. Do nastanka alergije može doći udisanjem, probavljanjem, ubodom ili dodirom na kožu. Tako će kod nekih ljudi, na primjer, dodir koprive po koži izazvati alergijsku reakciju naticanja i teškog svrbeža koji će dugo trajati, dok će druga osoba pretrpiti kratke posljedice dodira koprive. U najčešćem slučaju osobe pate od sezonskih alergija čiji se simptomi ponavljaju svake godine u istom vremenskom razdoblju te traju duže od dva tjedna.

Alergeni su tvari koje uzrokuju preosjetljivost kod alergičara, dok inače nisu štetni za čovjeka. Popis mogućih alergena je jako velik, a ovo su neki od najčešćih:

grinje i prašina

pelud

dlaka životinja – mačke, psa, konja, zečeva

hrana – brašno, jaja, mlijeko, plodovi mora

insekti i njihovi ubodi

materijali – lateks, pamuk

Ukoliko je osoba osjetljiva na neki alergen, reakcije će biti različite te mogu varirati od slabih kao što je svrbež nosa do jakih kao što je anafilaksija. Anafilaksija je teška alergijska reakcija koja može biti opasna po život. Simptomi preosjetljivosti utječu na određene organe, pa se na temelju toga i dijele. Mogu utjecati na kožu – koprivnjača, ekcemi i otekline lica; dišne puteve – nos, grlo, pluća; gastrointestinalni sistem – povraćanje, mučnina i bol u trbuhu; srčani sustav – slabost, blijedilo i nesvjestica.

Prirodno liječenje alergija

Kada se simptomi osjetljivosti ponavljaju svake godine i već postaju nesnosni, prvo saznajte na što ste točno alergični jer postoji mogućnost da ćete naprosto moći maknuti alergen iz svoje blizine. Ukoliko se radi o alergiji na prašinu i pelud, malo je teško riješiti se alergena, ali barem možete smanjiti simptome. Osnovna terapija se svodi na primjenu lijekova kao što su kortikosteroidi, antihistaminici ili dekongestivi.

Ako ne želite koristiti ovakvo nešto, postoji mogućnost da isprobate prirodno liječenje alergija, a ovo su najbolji načini.

Probiotici

Glavna uloga probiotika je stvaranje više antitijela u organizmu koja štite od jakih alergijskih reakcija. Izvor probiotika može se pronaći u bakterijama fermentiranih proizvoda kao što su kefir, jogurt, miso i tempeh. Uz uzimanje probiotika bitno je i jačati imunitet prehranom jer će uslijed alergija često biti potrebna nešto veća razina probiotika. Dosadašnja istraživanja su pokazala pozitivne rezultate u smanjivanju učestalosti alergija u svim oblicima za čak 80%.

Vitamin D

Visoka razina vitamina D u organizmu pomoći će u borbi protiv preosjetljivosti organizma. On može pomoći i kod budućih majki i djece jer će smanjiti alergijsku preosjetljivost na grinje i prašine. On također pomaže u povećavanju proizvodnje proteina zaslužnog za jačanje tolerancije.

Vitamin C

Visoke doze vitamina C smanjuju lučenje histamina i potiču njegovu razgradnju, a to ujedno smanjuje simptome nekih alergijskih preosjetljivosti. Uz to smanjuje propusnost stanične stijenke te se jako dobro bori sa stranim tijelima koji uđu u tijelo. Odličan je za smanjivanje reakcija koje dolaze na dišne puteve jer smanjuje mogućnost razvoja spazma bronhalnih putova što znači da će ublažiti astmatične napadaje.

Kopriva

Čaj od koprive ili sok od koprive koristi se za čišćenje i poboljšavanje krvi. Neke od bolesti za koje se koristi su anemija, bolesti jetre, problemi sa probavom te plućima. Ona u sebi sadrži karotene, K vitamin i kvercetin te se smatra da pomaže u ublažavanju simptoma alergijske reakcije. Kvercetin blokira sintezu i oslobađanje histamina te ima protuupalno djelovanje. Unošenje dovoljno kvercetina u organizam će smanjiti svrbež, otečene oči i curenje nosa. Za izradu napitka od koprive mogu se koristiti njen korijen i list, ali se za alergije preporučuje koristiti list.

Maslinovo ulje

Premda možda zvuči smiješno, maslinovo ulje se protiv alergijskih reakcija može koristiti tako da se stavi unutar sluznice nosa. Ono stvara mehaničku barijeru u sluznici nosa što će spriječiti prodor alergena i time alergijsku reakciju u dišnim putevima. Neće vam smetati za osjet mirisa, a pomoći će u smanjivanju reakcije alergijskog rinitisa.