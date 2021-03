PRIJETI NAM NOVA POŠAST? Liječnici strepe od gljivice otporne na sve lijekove: ‘Kad uđe u bolnicu, to je noćna mora’

Smrtonosna bolnička supergljivica, otporna na postojeće antifungalne lijekove, otkrivena je prvi put izvan bolnice, na plaži izoliranoga tropskog otoka. Radi se o gljivici Candidi auris koja se misteriozno pojavila u bolnicama prije nešto više od deset godina.

“Zagonetka je odakle se pojavila”, rekao je dr. Arturo Casadevall, šef odjela za molekularnu mikrobiologiju i imunologiju u Školi javnoga zdravlja u Baltimoreu, prenosi portal ScienceAlert. Novo otkriće, objavljeno u medicinskom časopisu mBio, moglo bi pomoći u sprečavanju i kontroli njezina širenja.

Candida auris prvi je put otkrivena 2009. na pacijentu u Japanu i brzo se proširila svijetom. Mikrob može uzrokovati infekcije krvotoka, pogotovo u pacijenata koji zahtijevaju katetere i cjevčice za disanje ili hranjenje, navodi američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Infekcije je teško liječiti jer je Candida auris otporna na mnoge postojeće antifungalne lijekove, a može se zadržati i na površinama. “Kad uđe u bolnicu, to je noćna mora”, rekao je Casadevall.

