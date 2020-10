PRIJETE NAM DVIJE SLIČNE EPIDEMIJE, STRUČNJACI UPOZORAVAJU: ‘Ova dva ključna simptoma razlikuju Covid-19 od gripe’

Koronavirus i gripa imaju mnoge slične simptome, ali ova dva ključna mogu vam pomoći u razlikovanju

Sezona gripe je pred nama, ali uz pandemiju koronavirusa mnogi se pitaju kako će razlikovati te dvije bolesti. Liječnici i znanstvenici već mjesecima upozoravaju javnost na opasnosti od spajanja korone i gripe tijekom hladnijih mjeseci.

Postoji strah da bi dvostruka epidemija mogla dodatno opteretiti zdravstveni sustav, stoga je, prema riječima stručnjaka, ključno održati pandemiju Covida-19 pod nadzorom prije nego što se zahukta sezona gripe.

Flu season is quickly approaching and it's important to recognize the differences between the two. One common symptom that #COVID patients endure? The loss of taste 👄 and smell 👃🏼 Avoid a twindemic and get your #flushot this year!https://t.co/p7Cjx8aYNb — Public Health Solutions (@wearephsny) September 27, 2020

Dva ključna simptoma

Ove dvije bolesti razlikuju se u dva ključna simptoma, a to su: gustatorna disfunkcija (gubitak okusa i mirisa) te dispneja (otežano disanje). Oni su specifični za Covid-19 i trebali bi biti dovoljni pokazatelji da nemate gripu, već upravo novu koronavirusnu bolest.

U studiji objavljenoj u Nacionalnoj medicinskoj knjižnici istraživane su olfaktorne i okusne disfunkcije kao klinički prikaz blagih do umjerenih oblika Covida-19. Studija je pokazala da su najčešći simptomi kod 417 ispitanika bili kašalj, mialgija te gubitak apetita.

“Bolovi u licu i nazalna opstrukcija bili su otolaringološki simptomi povezani s bolestima”, izjavili su autori. Studija je otkrila da je ukupno 85,6 posto pacijenata zaraženih koronom prijavilo disfunkcije mirisa i okusa.

Kada osoba ima gripu ili prehladu, to često može dovesti i do privremenog gubitka mirisa. Međutim, kod Covida može dovesti do iznenadnog i izraženijeg gubitka mirisa koji utječe čak i na sposobnost razlikovanja slatkog od gorkog.

The coronavirus and the flu could make a “twindemic” in the U.S. this fall. Symptoms of the two diseases are similar, but here’s a guide to understand the difference and what you can do.https://t.co/KULxjenWFe — The New York Times (@nytimes) October 4, 2020

Simptom na koji morate reagirati

U drugoj studiji, koju je proveo stručnjak sa Sveučilišta East Anglia, Carl Philpott, analiziran je simptom gubitka mirisa kod osoba koje su oboljele od gripe ili prehlade i onih koji su oboljeli od Covida-19. Rezultati sugeriraju da su mehanizmi mirisne disfunkcije povezani s Covidom različiti od onih koji se viđaju kod obične prehlade.

Drugi je simptom koji upućuje na infekciju koronavirusom – dispneja ili otežano disanje. Gubitak mirisa i dispneja ne javljaju se kod gripe, već samo kod Covida. Polovina bolesnika s teškim slučajevima bolesti može razviti dispneju otprilike tjedan dana nakon pojave simptoma.

Taj simptom ukazuje na ozbiljan respiratorni problem koji će možda zahtijevati dodatnu terapiju kisikom, pa čak i respirator. Koronavirus i gripa imaju mnoge slične simptome, što zdravstvenim radnicima i pacijentima gotovo onemogućava da otkriju koji je temeljni problem bez testiranja, a ova dva navedena simptoma mogu vam pomoći u razlikovanju.

Dakle, ako imate akutni gubitak okusa ili mirisa i otežano dišete, nužno je pažljivo pratiti sve simptome i poduzeti potrebne mjere, poput samoizolacije, piše Express.