Prije spavanja vratite kazaljku unatrag

I ove jeseni sat vraćamo unatrag, pa ćemo ujutro jedan sat duže spavati, no izgubit ćemo jedan sat dnevnog svjetla. Ljetno računanje vremena ove godine završava 27. listopada, po već ustaljenom običaju posljednje nedjelje u listopadu.

Iz Državnog zavoda za mjeriteljstvo poručuju: ‘Sukladno uredbi o računanju vremena u 2013. godini (Narodne novine broj 8/2013), ljetno računanje vremena u 2013. godini završava 27. listopada 2013. godine u 03 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unatrag vrijeme u 03 h 00 min i 00 s računa kao 02 h 00 min i 00 s.’

To što ćete ove nedjelje moći spavati jedan sat duže možete zahvaliti Benjaminu Franklinu, koji je to prvi predložio i Englezu Williamu Willettu. Obojici je bilo žao da ljudi ne iskoriste svjetlošću obasjana jutra. Niti jedan od njih nije doživio prihvaćanje te ideje, a mnogi liječnici smatraju da su postigli tek to da se nepotrebno zbunjuje ljudski organizam.

Za i protiv

Prije uvođenja kućnih preciznih satova, ljudi su se i ravnali po suncu, tako da pobornici ljetnog računanja vremena smatraju da je ova promjena dobrodošla.



Ljeti se tako ranije ustajemo, a zimi nešto kasnije. No budući da se ujesen i zimi vraćanjem na staro gubi jedan popodnevni sat obasjan svjetlom, neki liječnici smatraju da bi najbolje bilo uvijek ostati na ljetnom računanju vremena.

Tog je mišljenja i Mayer Hillman, prof. emeritus na britanskom Policy Studies Instituteu, koji smatra da gubitak jednog sata pogoršava problem s manjkom tjelovježbe. Naime, predvečer su ljudi manje na otvorenom jer se dnevno svjetlo prije gubi, tako da nisu skloni ni kasno popodnevnim aktivnostima na otvorenom.

Redovita tjelesna aktivnost je važna zbog prevencije bolesti kao što su dijabetes, visoki tlak, srčane bolesti, pa čak i rak.