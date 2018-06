PREVIŠE RODITELJA RADI OVU OPASNU GREŠKU: Znanstvenici vjeruju da su otkrili uzrok najčešćeg raka kod djece

Iako je, općenito uzevši, higijena važan dio očuvanja zdravlja, ni u njoj ne treba pretjerivati. Naime, posljedice ponekad mogu biti strašne

Više od 30 godina istraživanja rezultiralo je zaključkom da se akutna limfoblastična leukemija (ALL), najčešća zloćudna bolest koja pogađa djecu, zapravo može spriječiti na dosta jednostavan način. Znanstvenici vjeruju kako upravo naša opsesija čistoćom i strah od bacila idu u korist razvoju ove opake bolesti jer sprječavaju imunološki sustav djeteta da se pravilno razvije, piše IFLScience.

Razvijeni imunosni sustav najbolja zaštita

ALL je vrsta raka krvi koji pogađa koštanu srž. Najčešći je među djecom starosti 4 godina i manje, no pogađa i odrasle. Danas se oko 90% djece s ALL-om izliječi, iako su tretmani dugotrajni i neugodni. Stoga ovo otkriće predstavlja velik pomak u istraživanju te teške bolesti.

Proučavajući brojne prijašnje studije, znanstvenici su proračunali koliko pretjerane čistoće može dovesti do bolesti. U prosjeku jedno od 20 djece ima genetsku predispoziciju za ALL, no ako se njihov imunitet pravilno razvije, ostat će zdrava. No ako ne budu izložena brojnim mikrobima tijekom prve godine života, njihov se imunitet neće razviti dovoljno dobro i neće znati kako se nositi s infekcijom. To je i razlog zašto je čistoća povezana s razvojem alergija. Onda, ako se dijete s genetskom predispozicijom i loše razvijenim imunitetom kasnije zarazi s nečim poput prehlade ili gripe, može doći do sekundarne genetske mutacije. Zbog toga i raste mogućnost da će dijete oboljeti od ALL-a. Ne znači da će se to definitivno dogoditi, ali povećava vjerojatnost.

Kontakt s nečistoćama nužan za djecu

Naš moderan način života podrazumijeva ponekad opsesiju da sve oko nas bude savršeno čisto, a razlog tome jem između ostalog, i zaštita djece. No, začudo, to nije dobra stvar. Posve je prirodno za naša tijela da dođu u kontakt s raznim vrstama prljavštine i bakterija dok odrastamo, jer to ojačava naš imunitet.

Stoga je za djecu korisno da budu u kontaktu s drugom djecom, da imaju kućne ljubimce i da se igraju vani. No ako provedu djetinstvo u superčistom okružju, puno su veće šanse da će oboljeti od astme ili alergija. Povećava se i rizik od autoimunih bolesti poput dijabetesa tipa 1 i multiple skleroze. Smatra se kako je upravo naš izuzetno čist način života odgovoran za nagli skok ovih bolesti posljednjih desetljeća, no samo u razvijenim državama. U manje razvijenim zemaljama, gdje su ljudi više izloženi raznim mikroorganizmima, nije došlo do porasta ovih bolesti.

Povećajte učinkovitost imunološkog sustava

“Problem nisu zaraze. Problem je manjak zaraza”, kaže prvi autor studije, profesor Mel Greaves, vodeći stručnjak za onkologiju.

Nažalost, kao i kod većine bolesti, ne postoji samo jedan krivac, pa dok čistoća može doprinijeti nastanku raka, vjerojatno nije jedini uzročnik bolesti. Kada je u pitanju ALL, ulogu igraju i genetska dispozicija, kao i puka sreća, a znanstvenici naglašavaju kako se roditelji djece s ALL-om ne bi trebali osjećati odgovornima. No ovo će otkriće sigurno pomoći borbi protiv bolesti u budućnosti, a trenutno se radi na preventivnim tretmanima za ALL.