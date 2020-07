PRERANO SMO SE POVESELILI, IPAK NIŠTA OD CJEPIVA OVE GODINE! ‘Napredujemo dobro, ali moramo biti realni…’

Istraživači ostvaruju “dobar napredak” u razvoju cjepiva za covid-19, no prva cijepljenja se ne mogu očekivati prije prve polovice 2021. godine, rekao je stručnjak Svjetske zdravstvene organizacije Mike Ryan u srijedu.

WHO radi na tome da osigura pravednu distribuciju cjepiva, no u međuvremenu ključno je suzbiti širenje virusa, rekao je Mike Ryan koji vodi WHO-ove programe za izvanredna stanja, s obzirom da se u svijetu bilježe rekordni dnevni porasti broja novozaraženih.

#COVID19 vaccine has 'above 50%' chance of success but 'won't be ready until mid-2021' https://t.co/sIRKflTtY2

“Ostvarujemo dobar napredak”, rekao je Ryan dodavši da je nekoliko cjepiva u 3. fazi ispitivanja te da do sada niti jedno nije pokazalo neuspjelim, u pogledu sigurnosti ili sposobnosti da potakne imunološki odgovor.

“Realno, prije prvog dijela iduće godine ljudi se neće cijepiti”, rekao je na javnoj konferenciji putem društvenih mreža. WHO radi na širenju pristupa potencijalnom cjepivu i pomaže u povećavanju kapaciteta proizvodnje, rekao je Ryan.

HOĆEMO LI IMATI CJEPIVO VEĆ DO KRAJA GODINE? Prognoze su optimistične, ali moraju se poklopiti ove tri stvari

“Moramo biti pošteni s time jer je to globalno dobro. Cjepiva za ovu pandemiju nisu za bogate, nisu za siromašne, ona su za sve”, rekao je.

Cjepivo za covid-19 smatra se ključnim u suzbijanju pandemije te su vlade diljem svijeta potpisale sporazume s raznim farmaceutskim tvrtkama kako bi osigurale potrebne doze najnaprednijeg od više kandidata za cjepivo.

The U.S. will pay $1.95 billion to Pfizer and BioNTech to secure hundreds of millions of doses of a Covid-19 vaccine that Americans would receive for free https://t.co/QgXuxdEqqk

— The Wall Street Journal (@WSJ) July 22, 2020