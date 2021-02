PREHODALI STE COVID BEZ SIMPTOMA? E, pa na tome lijepo zahvalite braći – neandertalcima! Evo kako su vam baš oni pomogli

Vjerojatno se radi o mutacijama koje su se tisućama godina prenosile s koljena na koljeno kao mehanizam preživljavanja

Ljudi koji prebrode infekciju koronavirusom samo s blagim simptomima ili čak bez ikakvih simptoma, možda će to moći zahvaliti svojim neandertalskim precima, sugerira novo istraživanje. Znanstvenici su, naime, otkrili gensku mutaciju koja smanjuje rizik od teškog oblika Covida-19 za oko 22 posto.

Ova je mutacija otkrivena u svim uzorcima neandertalskoga DNK i u oko 30 posto uzoraka DNK populacije europskog i azijskog porijekla. To gensko područje utječe na imunosni odgovor tijela na RNK viruse poput koronavirusa, ali i virusa Zapadnoga Nila te hepatitisa C, objavljeno je u časopisu “Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Od neandertalaca potječe dva posto našeg DNK

“Stvaraju se proteini koji aktiviraju enzime odgovorne za infekciju RNK virusima”, napisali su autori studije. Vjerojatno se radi o mutacijama koje su se tisućama godina prenosile s koljena na koljeno kao mehanizam preživljavanja, pretpostavljaju Hugo Zeberg i Svante Pääbo, genetičari s instituta Max Planck u Leipzigu.

“Ovo istraživanje pokazuje da se haplotip na kromosomu 12, koji je povezan s oko 22 posto smanjenim rizikom od razvoja teške kliničke slike prilikom zaraze koronavirusom, nasljeđuje od neandertalaca. Rizik od liječenja na intenzivnoj njezi smanjuje se za oko 22 posto”, objasnili su istraživači.

Studije procjenjuju da se za oko dva posto DNK kod ljudi europskog i azijskog porijekla može dokazati da potječe od neandertalaca. Ovo otkriće možda objašnjava i zašto osobe afričkoga porijekla češće obolijevaju od teških oblika Covida-19.

Četiri uzorka s istom verzijom genskog slijeda

Neandertalci, koji su izumrli prije otprlike 40.000 godina, neko se vrijeme živjeli s modernim ljudima u Europi i Aziji, ali ne i u Africi. Zato se pretpostavlja da osobe isključivo afričkoga porijekla ne nose taj zaštitni neandertalski DNK.

Tim znanstvenika koristio je uzorke više od 2200 ljudi koji su imali težak oblik Covida-19. Otkrili su da gensko područje utječe na težinu bolesti. Potom su provjerili DNK četiriju kostura – 70.000 godina starog neandertalca iz Sibira, 50.000 godina starog neandertalca iz Hrvatske, 120.000 godina starog neandertalca također iz Sibira i 80.000 godina starog uzorka s iste lokacije, no druge podvrste. Sva četiri uzorka nosila su istu verziju genskoga slijeda.

Prošle su godine Paabo i Zeberg identificirali gensku mutaciju koja se također nasljeđuje od neandertalaca, ali povećava rizik od težine bolesti. Kao i sa svime drugime, tako i sklonost razvoju ozbiljnih oblika bolesti ovisi o brojnim čimbenicima i genskim različitostima, piše CNN.