Prehlađeni ste i boli vas grlo? Zdravstveni stručnjaci preporučuju ove biljne čajeve

S dolaskom hladnijih dana, prehlade i viroze postaju česta pojava. Začepljen nos, grlobolja i uporan kašalj simptomi su koji mnoge tjeraju da potraže spas u toplini doma. Uz odmor, jedan od najstarijih i najdražih saveznika u borbi protiv ovih neugodnih boljki jest šalica toplog čaja, napitak koji grije tijelo i umiruje duh.

Topli čaj nije samo napitak za utjehu; on ima stvarne blagodati za organizam iscrpljen borbom protiv virusa. Prije svega, pomaže u održavanju hidratacije, što je ključno za oporavak i razrjeđivanje sluzi. Topla para iz šalice može olakšati začepljenost nosa, dok sama tekućina umiruje nadraženo grlo, piše Healthline.

Najbolji biljni čajevi protiv prehlade

Mnoge biljke koje se koriste za pripremu čajeva sadrže spojeve s protuupalnim, antivirusnim i antioksidativnim svojstvima, čime aktivno podupiru imunosni sustav.

Iako svaki topli napitak pruža trenutačno olakšanje, određene biljne vrste sadrže bioaktivne spojeve s dokazanim protuupalnim, antibakterijskim i antivirusnim svojstvima.

1. Čaj od limuna

Ispijanje čaja od limuna ili dodavanje limunova soka u neki drugi biljni čaj kućni je lijek koji se koristi već desetljećima. Unatoč njegovoj popularnosti, većina dokaza o učinkovitosti limunova čaja kod grlobolje temelji se na iskustvima ljudi, a ne na znanstvenim istraživanjima.

Ipak, limun je agrum i prirodan izvor vitamina C. Vitamin C važan je nutrijent koji pomaže organizmu u borbi protiv prehlade i virusnih infekcija.

2. Čaj od bazge

Bazga je tamnoljubičasta bobica podrijetlom iz Europe. Mnogi vjeruju da ekstrakt bazge može pomoći bržem oporavku od infekcija poput gripe i obične prehlade, a neka istraživanja to i potvrđuju.

Najčešće korišten oblik bazge, crna bazga, pokazala je antivirusna i antimikrobna svojstva. Više studija pokazalo je da bazga može skratiti trajanje gripe, iako ne postoje specifična istraživanja koja se isključivo bave učinkom čaja od bazge na prehladu.

3. Čaj od ehinaceje

Ehinaceja je popularna ljekovita biljka dobivena iz biljke poznate kao purpurna rudbekija. Istraživanja o njezinu učinku na prehladu donose podijeljene rezultate. Neke studije upućuju na to da ehinaceja može potaknuti imunosni sustav i skratiti trajanje bakterijskih i virusnih infekcija. Poput zelenog čaja, bogata je antioksidansima.

Manja studija iz 2000. godine pokazala je da ispijanje čaja od ehinaceje može smanjiti trajanje infekcija gornjih dišnih putova, kao i gripe. Ipak, dio stručnjaka ističe da zdravstvene koristi ehinaceje još nisu konačno znanstveno potvrđene.

4. Zeleni čaj

Zeleni čaj popularan je diljem svijeta zbog brojnih potencijalnih zdravstvenih koristi. Pregled medicinske literature ističe njegov visok udio antioksidansa, koji pomažu organizmu u obrani od štetnih utjecaja iz okoliša i infekcija.

Istraživači navode da zeleni čaj može pružiti potporu imunosnom sustavu i doprinijeti zdravom metabolizmu. Kada je riječ o prehladi, potrebno je još istraživanja. Iako zeleni čaj može pomoći u održavanju energije tijekom bolesti, nema dovoljno dokaza da bi se moglo tvrditi da skraćuje trajanje prehlade.

5. Biljni čaj s medom

Biljni čajevi mogu se pripremati od sušenog voća, začina ili ljekovitog bilja. Prirodno ne sadrže kofein pa ne dovode do dehidracije organizma. Često imaju blag, ugodan okus i umirujući miris, a posebno su ukusni uz prirodni zaslađivač poput meda. Čajevi od kamilice i paprene metvice već su dugo omiljeni izbor među osobama koje se oporavljaju od prehlade. Važno je napomenuti da se čaj od kamilice ne preporučuje trudnicama.

Med može pomoći u smirivanju kašlja kod prehlade. Danas se čak preporučuje kao prirodna pomoć kod kašlja za djecu stariju od jedne godine. To se temelji na istraživanjima koja su pokazala da je med učinkovitiji od placeba kod djece s akutnim infekcijama gornjih dišnih putova.

Dodavanje male količine meda u omiljeni biljni čaj može pomoći u razrjeđivanju sluzi, ublažavanju boli i nadraženosti grla te smirivanju kašlja.

Čajevi koji pomažu u ublažavanju kašlja

Ispijanje toplih napitaka, poput čaja, može pomoći u smirivanju i ublažavanju kašlja. Određene vrste čajeva, osobito oni s dodatkom meda te čajevi od đumbira ili paprene metvice, mogu imati i dodatne, ciljane koristi. Topli napitci pomažu ublažiti nadraženo grlo jer toplina smiruje bol i osjećaj peckanja. Osim toga, čaj može pomoći u razrjeđivanju sluzi, čime se olakšava iskašljavanje i čišćenje dišnih putova.

Iako je kašalj čest simptom tijekom bolesti, može se pojaviti i zbog alergija, astme ili želučane kiseline koja se vraća u jednjak (refluks). Kašalj, osobito kada ste bolesni, može biti izrazito naporan. Osim što iscrpljuje organizam, često remeti san i dodatno slabi tijelo, piše Healthline.

1. Čaj od korijena sladića

Korijen sladića u tradicionalnoj se medicini koristi za različite tegobe, uključujući kašalj, infekcije i probavne smetnje. Prema pregledu istraživanja iz 2015. godine, neke studije upućuju na to da sladić može usporiti rast određenih vrsta bakterija, gljivica, pa čak i nekih virusa.

Istraživanje provedeno na miševima pokazalo je da spojevi iz sladića mogu smanjiti učestalost kašlja za 30 do 78 posto. Također se pokazalo da djeluju kao ekspektoransi, odnosno pomažu u razrjeđivanju i lakšem izbacivanju sluzi.

Trudnice bi trebale izbjegavati čaj od korijena sladića. Također, prekomjerna konzumacija može dovesti do povišenog krvnog tlaka i sniženja razine kalija u organizmu.

Kako pripremiti:

Jednu žlicu usitnjenog sušenog korijena sladića dodajte u šalicu vode, prokuhajte i kuhajte oko 10 minuta. Ostavite da se malo ohladi i procijedite.

2. Čaj od đumbira

Đumbir je poznat sastojak u prehrani, ali i biljka s brojnim zdravstvenim koristima. Koristi se kod različitih tegoba, uključujući mučninu, astmu i upalne procese.

Istraživanja su pokazala da đumbir ima snažna protuupalna i antioksidativna svojstva, što može pomoći u smirivanju nadraženog grla i dišnih putova. Studije na životinjama pokazale su i da ekstrakt đumbira može smanjiti kašalj.

Pretjerana konzumacija đumbira može izazvati želučane tegobe, žgaravicu ili proljev, a može i utjecati na djelovanje lijekova za razrjeđivanje krvi.

Kako pripremiti:

Tri tanke kriške svježeg đumbira dodajte u četiri šalice kipuće vode i kuhajte oko 15 minuta, zatim procijedite.

3. Čaj od korijena bijelog sljeza

Korijen bijelog sljeza stoljećima se koristi u biljnoj medicini za ublažavanje kašlja, prehlade i kožnih tegoba. Iako dijeli ime s popularnom slasticom, danas se ne koristi u njezinoj proizvodnji.

Istraživanja upućuju na to da korijen bijelog sljeza pomaže u razrjeđivanju sluzi i može usporiti rast bakterija. Njegova protuupalna svojstva mogu smanjiti nadraženost sluznice i ublažiti kašalj.

Može utjecati na apsorpciju lijekova koji se uzimaju na usta, stoga se preporučuje uzimanje nekoliko sati prije ili poslije terapije. Ne preporučuje se trudnicama ni osobama koje uzimaju lijekove za regulaciju šećera u krvi bez prethodnog savjetovanja s liječnikom.

Kako pripremiti:

Jednu žlicu korijena dodajte u 1,5 šalicu vode, poklopite i ostavite da odstoji 6 do 8 sati. Procijedite i pijte na sobnoj temperaturi.

4. Čaj od majčine dušice

Majčina dušica često se koristi kao začin, ali ima i antimikrobna svojstva. Klinička istraživanja pokazala su da može pomoći kod kašlja.

Kontrolirano istraživanje iz 2021. godine pokazalo je da kombinacija ekstrakta majčine dušice i bršljana može smanjiti učestalost i jačinu napadaja kašlja. Osobe alergične na majčinu dušicu ili srodne biljke trebale bi izbjegavati ovaj čaj.

Kako pripremiti:

Tri grančice majčine dušice prelijte s 1,5 šalicom kipuće vode i ostavite 5 minuta. Procijedite prije konzumacije.

5. Čaj od paprene metvice

Paprena metvica pripada obitelji mente i stoljećima se koristi u liječenju prehlade, probavnih tegoba i glavobolje.

Istraživanja pokazuju da paprena metvica ima antimikrobna, antioksidativna i blago analgetska svojstva. Kod prehlade može pomoći u otvaranju dišnih putova i olakšati disanje.

Kako pripremiti:

Ako imate svježe listove, 15 listova paprene metvice prelijte s dvije šalice kipuće vode i ostavite 5 minuta. Na kraju procijedite.

Kućni pripravci za brži oporavak

Postoji niz drugih kućnih mjera koje mogu pomoći tijekom oporavka od prehlade ili grlobolje. Redovita hidratacija iznimno je važna za zdravlje, čak i kada niste bolesni. Tijekom prehlade preporučuje se unos osam do deset čaša vode ili drugih napitaka bez kofeina dnevno.

Dodaci prehrani s cinkom mogu pomoći u skraćivanju trajanja bolesti, osobito ako se uzmu unutar 24 sata od pojave prvih simptoma.

Lijekovi koji se mogu kupiti bez recepta, poput paracetamola ili ibuprofena, mogu ublažiti glavobolju, bolove u zglobovima i povišenu temperaturu.

Pastile za grlo ili bomboni protiv kašlja također mogu biti korisni jer potiču stvaranje sline, čime se grlo održava vlažnim i smanjuje osjećaj boli i peckanja.

Liječniku se treba obratiti ako kašalj traje dulje od tri tjedna, ako je praćen gustom sluzi zelene ili žućkaste boje, ako se javlja uz povišenu tjelesnu temperaturu ili otežano disanje, kao i u slučaju oticanja gležnjeva ili nogu.

Hitnu medicinsku pomoć potrebno je potražiti ako se tijekom kašlja pojavljuje ružičasta ili krvava sluz, ako kašalj uzrokuje gušenje ili povraćanje, ako je praćen bolovima u prsima, otežanim disanjem ili gutanjem te ako se uz kašalj jave oticanje lica ili osip.

