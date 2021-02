PRATI ZUBE PRIJE ILI POSLIJE KAVE? Stomatolozi otkrili jedini točan redoslijed, a evo što vam se možete dogoditi preferirate li onaj drugi

Budući da je kava kisela, pranje zuba neposredno nakon njezine konzumacije oslabjet će vašu caklinu

Za ljubitelje kave ova je jutarnja navika dragocjeni ritual. Ali možda ne shvaćate da redoslijed ispijanja jutarnje šalice može naštetiti zdravlju vaših zuba. Poznato je da kava potamnjuje zube, a njezina kiselost može izravno nagrizati zubnu caklinu.

Zbog toga je pranje zuba toliko važno za suzbijanje unosa kave. No, stomatolozi kažu da za to postoji preferirani redoslijed – i velike su šanse da to cijeli život radite pogrešno.

Should You Brush Your Teeth Before Or After Drinking Coffee?

Dentists say you have to time it just right to protect the enamel of your teeth.

READ MORE: https://t.co/1jBlBqtFOW pic.twitter.com/ICXIddcuHg — The Classic Smile – Dr. Richard Short (@TheClassicSmile) February 17, 2021

Zašto treba prati zube PRIJE kave

“Pranje zuba prije nego što popijete kavu sprječava nakupljanje naslaga i otežava ljiepljenje mrlja od kave na zube”, rekla je Christina Meiners, zubarica iz neprofitne zdravstvene ustanove CommuniCare u San Antoniju.

“Ako su vaši zubi lijepi i čisti, onda ćete imati manje naslaga na njima za koje će se kava primiti”, dodala je za Huff Post. Možda ste pretpostavili da je pranje zuba odmah nakon ispijanja kave proaktivni korak koji će im pomoći održati čistoću, ali zapravo može samo pogoršati stvar.

Budući da je kava kisela, pranje zuba neposredno nakon njezine konzumacije oslabjet će vašu caklinu, vanjski sloj zuba koji ih štiti od fizičkih i kemijskih oštećenja. Jutarnja rutina zubarice Meiners ide ovako: prvo opere zube, zatim popije kavu, a onda progrglja malo vode kako bi neutralizirala razinu kiselosti u ustima.

“Ne želite četkati zube kada je vaša usna šupljina kisela, kemijski je abrazivna”, složila se i njezina kolegica stomatologinja Sonya Krasilnikov iz New Yorka. Meiners je objasnila da kada to učinite, “kiselinu samo vežete na zube, a to zapravo može dovesti do njihove brže razgradnje te pojačane osjetljivosti zuba”.

Should You Brush Your Teeth Before or After Drinking Your Morning Cup of Coffee? https://t.co/MdTHpsWAR1 — Dental Patient News (@SocialDentistry) February 16, 2021

Ako ipak ne možete odoljeti…

Ako tek povremeno perete zube odmah nakon pijenja kave, to će stvoriti mikroabrazije. No, ako vam je to uobičajena praksa, brzo čete istrošiti svoju caklinu”, napomenula je zubarica Siama Muhammad iz Brooklyn Oak Dental Care.

Ako nakon svoje omiljene šalice kave ipak želite vratiti onaj osjećaj čistoće kao nakon pranja zuba, stomatolozi preporučuju da pričekate barem pola sata prije nego što se bacite na četkanje sa zubnom pastom.