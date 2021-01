POVIŠENI I SNIŽENI LEUKOCITI: Kako čitati nalaz, kolika razina je normalna, i što znači kada ih je previše, a što kada ih je premalo

Povišeni i sniženi leukociti mogu na vrijeme otkriti niz poremećaja i bolesti, ali i poručiti kako je vrijeme da konačno bacite cigaretu

Leukociti, odnosno bijele krvne stanice, jedan su od glavnih obrambenih mehanizama organizma. Njihova osnovna zadaća je uništavanje bakterija, gljivica i parazita, ali i uništavanje tumorskih stanica te onih stanica koje su zaražene virusima. Što zapravo znače povišeni i sniženi leukociti? Pročitajte u nastavku

Kolika je normalna razina leukocita u krvi?

Količina leukocita u krvi trebala bi biti između 4 i 9 milijuna u litri krvi, odnosno kako se to izražava u nalazima krvne slike, referentna vrijednost trebala bi biti 3,4 – 9,7.

Što znači povišena, a što snižena razina leukocita u krvi

S obzirom na to da je njihova uloga borba protiv uljeza i otpada u krvotoku, povišena razina leukocita ukazuje na upalu ili neka druga oštećenja tkiva (primjerice kod srčanih udara ili pak kroničnog, teškog stresa), dok sniženi broj leukocita može ukazivati na preslab imunosni odgovor. No s obzirom na to da se leukociti međusobno prilično razlikuju, za detaljniju sliku potrebno je podrobnije promotriti koje vrste leukocita nedostaju ili ih je više, primjerice neki rastu kod bakterijskih infekcija, drugi kod zaraze parazitima.

Simptomi povišene i snižene razine leukocita u krvi

Povišena razina leukocita u krvi rijetko izaziva probleme, no simptome izazivaju upale zbog kojih je narastao broj leukocita. Sniženu razinu leukocita često prati groznica, glavobolja, bolovi u tijelu i povišena temperatura.

Koji lijekovi utječu na razinu leukocita

Ako idete na vađenje krvi za krvnu sliku, obavezno se posavjetujte s liječnikom oko lijekova, jer brojne terapije mogu povećati ili sniziti broj bijelih krvnih zrnaca, od kortikosteroida i heparina, do antibiotika, diuretika i antihistaminika.

Što znači niža razina leukocita

Stručnim nazivom leukopenija, niža razina leukocita posljedica je niza bolesti, poremećaja. Među ostalim, mogu biti znak autoimunih bolesti, lupusa, poremećaja rada koštane srži, limfoma, bolesti jetre ili slezene. Iako upale uglavnom povećavaju broj leukocita, ponekad ih mogu i sniziti, osobito one iznimno teške.

Što znači viša razina leukocita

Leukocitoza, kako se naziva povišena razina leukocita, posljedica je niza bolesti. Povisuje je pušenje, upalni procesi poput artritisa ili crijevnih bolesti, trudnoća, alergije, stres, astma…