Chad Dorrill (19) bio je u “besprijekornoj formi” i aktivno se bavio košarkom. Ali, ovaj student na državnom sveučilištu Appalachian u Booneu, koji je živio izvan kampusa i pohađao nastavu putem interneta, preminuo je u ponedjeljak navečer, najvjerojatnije uslijed neuroloških komplikacija povezanih s bolešću Covid-19.

Pozitivan test na koronavirus dobio je 7. rujna i proveo je u karanteni deset dana prije nego što je dobio zeleno svjetlo da se vrati na fakultet. Njegov ujak David Dorrill, koji živi nekoliko kuća dalje od njega, rekao je da je Chad počeo imati ozbiljne neurološke probleme čim se vratio na sveučilište.

“Kada je pokušao ustati iz kreveta, noge mu nisu reagirale i moj brat ga je morao odnijeti do automobila i odvesti na Hitnu. Liječnik je rekao da je to slučaj jedan od milijun, da nikada nisu vidjeli da nešto napreduje tako brzo. Bila je to komplikacija uzrokovana koronom, koja je umjesto dišnoga sustava napala njegov mozak”, ispričao je ujak preminuloga za New York Times.

I know I'm preaching to the choir, but MANY young healthy people like 19 y.o. Chad Dorrill, Appalachian State University student, have died from #COVID . It's not an anomaly. And there will be MANY more since Trump's plan is to let college kids get infected. #StayHome pic.twitter.com/k9RrXpGhb2

Iako je koronavirus prvenstveno usmjeren na pluća, ponekad napada i bubrege, jetru te krvne žile, a značajan broj pacijenata prijavljuje neurološke simptome, uključujući glavobolju, zbunjenost i delirij.

Sveučilišta u Americi postala su svojevrsna žarišta pandemije, ali mladi, zdravi ljudi uglavnom su pod manjim rizikom od razvoja teških oblika Covida-19. Samo je nekoliko smrtnih slučajeva među američkim studentima povezano s virusom, uključujući jednoga igrača američkog nogometa s kalifornijskoga sveučilišta u Pennsylvaniji.

Baza podataka koja prati koronavirus u američkim kampusima zabilježila je najmanje 130.000 potvrđenih slučajeva infekcije od početka pandemije te oko 70 potvrđenih smrtnih slučajeva, uglavnom među zaposlenicima fakulteta.

Tonia Maxcy, obiteljska prijateljica koja je podučavala Chada Dorrilla u srednjoj školi, izjavila je da su liječnici obitelji rekli kako sumnjaju da je njezin bivši učenik imao prethodno neotkriveni slučaj Guillain-Barré sindroma, rijetkoga neurološkog poremećaja u kojemu imunosni sustav tijela napada živce. Mnogi virusi mogu pokrenuti taj sindrom, a bilo je i slučajeva povezanih s Covidom-19.

“Chad je bio jako ljubazan. Uvijek s osmijehom na licu. Bio je jedna od onih osoba koje su svi voljeli”, kazala je shrvana Maxcy. Ujak David Dorrill otkrio je medijima da obitelj trenutno čeka rezultate obdukcije.

CHAD DORRILL, a 19-year-old student at Appalachian State University who was described as "super healthy" by his mother, has died of COVID-19.

“As our family suffers this incredible loss, we want to remind people to wear a mask…"https://t.co/tpEfTMj1vy

— FacesOfCOVID (@FacesOfCOVID) September 30, 2020