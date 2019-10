PORAŽAVAJUĆI REZULTATI: Previše je štetnih kemikalija u sportskoj odjeći i opremi

Sportska odjeća i oprema još uvijek sadrži previše štetnih kemijskih spojeva, izvijestio je Greenpeace, nakon što su njegovi aktivisti obavili nova testiranja na 40 odjevnih predmeta i drugih proizvoda među kojima u samo četiri nisu pronađene supstancije opasne za zdravlje i za okoliš.

Od 2011. godine, kada je Greenpeace pokrenuo kampanju protiv kemikalija u odjeći brojni su velikih modni brendovi obećali da će ih do 2020. prestati koristiti. Neki su, podsjećaju iz Greenpeacea, nakon pritiska kupaca odlučili unijeti izmjene u proizvodnji, no smatraju da to još uvijek nije dovoljno.

Prošli su mjesec aktivisti ove nevladine organizacije ponovno upozorili na opasnost od štetnih supstancija testiravši 40 odjevnih predmeta različitih brandova kupljenih u 19 zemalja. Rezultati njihova ispitivanja, kao i dosad, bili su porazni.

Štetno utječu na štitnjaču i hormone

Osim dviju jakni, jedne marke Vaude i druge Jack Wolfskin, ruksaka branda Hagloefs i para rukavica The North Face, svi su ostali sadržavali perfluorirane kemikalije (PFC), koje se koriste u proizvodnji posuđa s neprianjajućim dnom, u izradi tepiha, ruksaka i odjeće napravljene na način da odbija prljavštinu i prašinu, ali i za pakiranje hrane.

Unatoč tomu što su brojne modne marke počele smanjivati količinu PFC-a u sportskoj odjeći i opremi, njihova je upotreba još uvijek vrlo raširena, kažu iz Greenpeacea, dodajući da je ta kemikalija nedavno pronađena u sportskoj obući, hlačama, vrećama za spavanje i u sportskim jaknama.

Dokazano je da spomenute kemikalije štetno utječu na pravilan rad štite žlijezde, a samim time i na sve hormone u organizmu. Neke studije su pokazale da česta izloženost tim kemijskim spojevima smanjuje plodnost obaju spolova.

S obzirom na to da PFC čine kemijski polimeri koji se u izradi sportske odjeće i opreme koriste zbog otpornosti na toplinu, vodootpornosti i sposobnosti odbijanja prljavštine i prašine, vrlo su tvrdokorni i šire se okolišem. Aktivisti

Greenpeacea izvijestili su da su ostatke PFC-a pronašli i u jetri polarnog medvjeda.

Greenpeace ponovno poziva modne kuće da strogo zabrane upotrebu PFC-a u proizvodnji te da opasne kemikalije zamijene sigurnijim alternativama.