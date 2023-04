Europa i SAD pate od 'epidemije' raka grla — a stručnjaci ističu oralni seks kao glavnog krivca.

Dr. Hisham Mehanna, s britanskog Sveučilišta u Birminghamu, rekao je da je 70 posto slučajeva raka grla uzrokovano ljudskim papiloma virusom (HPV), inače bezopasnim virusom koji se širi spolnim putem i povezuje se s više oblika raka.

Dr. Mehanna kaže da ljudi s više partnera imaju do devet puta veći rizik od raka grla. "Tijekom posljednja dva desetljeća došlo je do brzog porasta raka grla na zapadu, do te mjere da su to neki nazvali epidemijom. To je zbog velikog porasta specifične vrste raka grla koji se zove rak orofaringeusa.", pojasnio je za The Conversation.

Rizik raste čak 8,5 puta

Rak orofaringeusa najčešći je tip raka grla. Pojavljuje se u krajnicima i stražnjem dijelu grla. Liječnici HPV infekciju smatraju najvećim čimbenikom rizika za razvoj bolesti.

"HPV se spolno prenosi. Za rak orofaringeusa, glavni čimbenik rizika je broj životnih seksualnih partnera, posebice oralni seks. Oni sa šest ili više partnera za oralni seks imaju 8,5 puta veću vjerojatnost da će razviti orofaringealni rak od onih koji ne prakticiraju oralni seks.", rekao je Dr. Mehanna.

Veći porast kod muškaraca

Svake godine u SAD-u se dijagnosticira više od 50 000 slučajeva raka usne šupljine ili ždrijela, što uzrokuje više od 10.000 smrtnih slučajeva godišnje. Međutim, broj slučajeva raste, do 1,3 posto godišnje u žena i 2,8 posto u muškaraca, prema Američkom društvu za rak.

Liječnici su otkrili da je oralni seks najveći faktor rizika - veći od pušenja, alkohola i nezdrave prehrane. To je zato što djelovanje može dovesti do HPV infekcije u stražnjem dijelu grla ili blizu krajnika.

Cjepivo drastično smanjuje rizik

Te infekcije u većini slučajeva prolaze same od sebe, ali ponekad mogu potrajati i uzrokovati rak. Znanstvenici s NYU Langone procjenjuju da je čak 70 posto slučajeva raka grla uzrokovano HPV infekcijama.

HPV je čest virus koji se širi vaginalnim, analnim i oralnim seksom s osobom koja je već zaražena. Za HPV postoji cjepivo. Učinkovit je više od 80 posto i dostupan je u većem dijelu razvijenog svijeta.

I HZJZ ovih dana poziva na bsplatno i dobrovoljno cijepljenje protiv HPV infekcije učenike od 5. do 8. razreda, a mogu se cijepiti svi od devet do 25 godina starosti. Više pogledajte OVDJE.