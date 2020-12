POPULARNI YOUTUBERI SNIMILI GENIJALAN VIDEO: Mislili ste da dečki ovdje kišu ili kašlju? E netočno. Ovo će vas sablazniti

Mladić se snimao u slow motionu dok je kihao, kašljao i govorio normalnim tonom, a rezultati su pomalo zapanjujući

Vodeći američki epidemiolog Anthony Fauci pohvalio je posljednji video popularnog YouTube dvojca The Slo Mo Guys, rekavši kako je to savršen primjer zašto je važno nošenje maski tijekom pandemije koronavirusa.

Naime, Gavin Free snimio se u dok govori, kiše i kašlje, a onda je usporenu snimku pokazao epidemiologu.

Dok kašljanje i kihanje izgledaju onako kako bismo očekivali, mnoge je iznenadila količina izbačenih čestica dok je govorio normalnim tonom. No, kada je isto ponovio s maskom, pobjegla bi mu tek pokoja čestica.

“Ovo je grafički odlična demonstracija važnosti nošenja maske i pokrivala za lice”, istaknuo je Fauci.

“Otprilike 40 do 45 posto zaraženih ne pokazuje nikakve simptome. Ljudi imaju razumljivo, ali netočno tumačenje da se koronavirus prenosi samo kašljanjem ili kihanjem. Ono na što ne misle jest da se virus širi dok govorimo, čak i ako to ne radimo glasno, ili pak dok pjevamo, što je još gore jer čestice onda mogu duže ostati u zraku. Dio njih padne na tlo, zato napominjemo da se održava distanca od dva metra, no neke su aerosolizirane i mogu ostati u zraku neko vrijeme. Zato je važno nošenje maski”, objasnio je.