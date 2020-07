POLICIJA TRENIRA PSE DA NANJUŠE KORONAVIRUS: ‘Oni mogu osjetiti povišenu temperaturu i metaboličke promjene’

Čileanska policija pokušava obučiti pse da otkriju ljude zaražene novim koronavirusom njušenjem njihova znoja. Tri zlatna retrivera i labrador u dobi su od četiri do pet godina i do sada su korišteni u otkrivanju droge, eksploziva i nestalih ljudi, kaže policija.

Program obuke rezultat je udruženih napora čileanske policije i stručnjaka sa sveuščilišta Universidad Catolica de Chile i slijedi slične programe u Francuskoj, kaže voditelj programa Julio Santelices iz policije.

Chile joins France and the UK in training dogs to be able to identify people infected by coronavirushttps://t.co/Tgau90J9F3

