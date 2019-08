PODMUKLI ZNAKOVI DA SE U VAŠIM CRIJEVIMA RAZVIJA RAK: Hitno liječniku uočite li barem dva od ovih šest!

Ponekad su toliko suptilni da ih je lako zamijeniti za nešto drugo

Rektalno krvarenje najočitiji je simptom raka debelog crijeva, ali drugi znakovi daleko su suptilniji pa se lako mogu previdjeti. Primijetite li neki od sljedećih znakova, pod hitno se obratite liječniku.

Anemični ste

Dijagnoza anemije može biti prvi znak da krvarite iznutra, čak i ako niste uočili druge simptome raka debelog crijeva. Ako žena ima menstruaciju, manja je vjerojatnost da će se anemija pojaviti s drugim simptomima. Ako je muškarac anemičan, pretpostavlja se da odnekud krvari. Nije rijetkost da ljudi krvare iznutra do čak šest mjeseci prije nego što se nešto pojavi u stolici.

Ne možete doći do zraka

Još jedna nuspojava sporoga unutrašnjeg krvarenja nedostatak je zraka. Ako nemate obilna krvarenja i ne povraćate krv, vaše tijelo unosi više plazme u krv bez stvaranja viška željeza ili crvenih krvnih zrnaca. Na taj se način sprječava gubitak krvi u velikim količinama, ali smanjuje se sposobnost krvi da prenosi kisik, zbog čega možete osjetiti da vam je dah kratak.

Osjećate se naduto ili grčevito

Ako se stvari počnu gomilati u debelom crijevu, može doći do nadutosti. Osjećate li se naduto ili grčevito dulje vrijeme, to bi mogli biti simptomi raka debelog crijeva. Ako osjećate stalnu bol u desnoj strani trbuha, to može značiti bolest u kasnijim fazama i proširiti se na jetru.

Imate jak zatvor

Povremena opstipacija vas vjerojatno ne treba brinuti, ali ako postane ozbiljna i teška, ona bi mogla ukazivati na rak debelog crijeva. Ako vam se čini da stalno imate zatvor, trebalo bi to provjeriti kod liječnika.

Stolica vam je ‘mršava’

Obratite pažnju na to što je u WC-u, čak i ako ne vidite krv – stolica može otkriti manje poznate simptome raka debelog crijeva. Ako je vaša stolica dosljedno uskog i mršavog oblika, a inače je deblja, to bi moglo ukazivati na ograničenje debelog crijeva uzrokovano polipom. Stalan proljev također može biti jedan od simptoma raka debelog crijeva.

Vaša je stolica čudne boje

Krvarenje iz rektuma možda ne dolazi uvijek u obliku svijetlocrvene krvi. Tamna stolica može ukazivati na to da u vašem izmetu ima krvi i bilo bi dobro da napravite pretrage.