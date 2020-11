Jack Sommers bio je dijelom rane faze testiranja oksfordskoga cjepiva protiv Covida-19 i sada je detaljno opisao kako je izgledao cijeli proces prijave za sudjelovanje u ispitivanju te što je sve osjećao nakon cijepljenja. Njegovu ispovijest za Independent prenosimo u cijelosti.

Prvi put sam se prijavio za ispitivanje cjepiva početkom svibnja. Za pet posjeta bolnici plaćeno mi je 235 funti (oko 2000 kuna), u rukama sam imao raznorazne igle i općenito sam se osjećao kao pokusni kunić, sve u nadi da bih mogao pomoći u razvoju cjepiva o kojemu se toliko raspravljalo.

Ni o čemu se nije toliko govorilo kao o našemu potencijalnom spasitelju iz koronakrize, a ispitivanje cjepiva Sveučilišta Oxford bio je jedan od mogućih odgovora koji se razvijao širom svijeta. Cjepivo je više puta isticano kao najveća nada za povratak u naš život prije pandemije.

Vlada Velike Britanije uložila je ozbiljnu lovu u to; obećala je kombiniranih 43 milijuna funti (oko 365 milijuna kuna) laboratorijima sa sjedištem u svojoj zemlji koji su uveli ispitivanja na ljudima. Prva faza, u kojoj sam i sam sudjelovao, dogodila se u Engleskoj u svibnju.

Postupak oko prijave bio je zahtjevniji nego što sam očekivao. Ima tu dosta administracije, poput prijave za bankovni račun, ali uz to vas prati i lagana strepnja zbog uboda. Prijavio sam se putem online upitnika i tamo su mi postavili svako moguće pitanje o mojoj osobnoj i zdravstvenoj povijesti moje obitelji. Kada su mi odobrili cijepljenje, pozvali su me u bolnicu.

STIŽU NOVE DOBRE VIJESTI O OXFORDSKOM CJEPIVU: ‘Vjerujemo da će ovo biti prekretnica u borbi protiv koronavirusa’

I’ve written for today’s Sunday Times about a being a guinea pig for a #coronavirus vaccine and how thousands cheered me on when I got scared https://t.co/yRLk4StrEw

Kada sam prvi put otišao u bolnicu St. George na jugu Londona, dva sam se mjeseca samoizolirao u svojem stanu; živim sam i odnedavno sam nezaposlen. Našao sam se u čekaonici okružen drugim ljudima za koje sam pretpostavljao da su bili iz istoga razloga ovdje (jedine druge ispitne osobe koje poznajem su tri makaki majmuna).

Pri prvome posjetu morate dati uzorke urina i krvi, ispuniti obrasce i pogledati video o tome kako očekuju da ćete dobiti samo blage nuspojave. Zatim idete kući čekati zeleno svjetlo kada se sve provjeri.

U međuvremenu su moji prijatelji i obitelj imali hrpu pitanja, uključujući mnoge pogrešne pretpostavke da ću biti izložen koronavirusu u sklopu ispitivanja. To nije točno! Otkrio sam da me preplavljuju humanitarne dobre želje (ali i misli nekoliko online teoretičara zavjere).

Dva dana nakon moga prvog posjeta bolnici poslao sam e-mail s dodatnim upitom o tome zašto još nisam dobio poziv za povratak na injekciju. Odgovor je u osnovi glasio: “Smiri se i pričekaj.” Tada sam prvi put počeo osjećati nervozu.

Pozvali su me i vratili u bolnicu. Iako sam bio zabrinut, to je ujedno bilo najbliže osjećaju radnoga mjesta koji sam u nekoliko posljednjih mjeseci imao. Bio je to primamljiv podsjetnik na život prije zaključavanja (unatoč sterilnoj atmosferi).

U HRVATSKU STIŽE 4,6 MILIJUNA DOZA CJEPIVA PROTIV KORONE: Evo tko će se prvi moći cijepiti; na listi prioriteta bit će i neki mlađi ljudi

My @theipaper debut, in which I write about how strange it's been to have people thanking me for being a guinea pig in the Oxford vaccine trial, when all it feels like I've done is go for my holiday jabs over and over again https://t.co/mVViPr52rx

— Jack Sommers (@jack_sommers) November 24, 2020