PITANJA O PENISU KOJA VAS JE SRAM POSTAVITI: Zašto je ponekad bolan, što znači svaka vrsta boli i kada se trebate zabrinuti

Pitate se što uzrokuje bol u vašim intimnim dijelovima? Bit ćemo iskreni, nikad nije odličan znak ako vas boli penis, ali ne trebate ni odmah paničariti jer bol ne ukazuje nužno na nešto opasno. Neki razlozi za bol u penisu mogu biti sasvim bezazleni, ali zbog nekih stanja morate hitno otići liječniku. Men’s Health naveo je najčešće scenarije u kojima vas može boljeti “tamo dolje”.

Bol: Goruća ili oštra bol na vrhu penisa.

Uzrok: “Ako imate sreće, uzrok bi mogao biti samo sapun ili šampon koji vam prilikom tuširanja zavukao u otvor na vrhu penisa”, kaže Tobias Köhler, magistar urologije u Memorijalnom medicinskom centru u Springfieldu u državi Illinois.

Ako je to slučaj, vjerojatno ćete osjetiti iritaciju odmah nakon što sapunica dospije u vašu uretru, ali ponekad nećete osjetiti nelagodu sve dok ne krenete mokriti. Ako bol ne prestane nakon dan ili dva, to bi mogao biti znak seksualno prenosive infekcije, osobito ako je praćen zelenim ili bijelim iscjetkom.

Drugi je mogući uzrok, prema Köhleru, bubrežni kamenac, iako bi bol u vrhu penisa obično pratila i bol u donjem dijelu trbuha.

Rješenje: Pričekajte nekoliko dana; ako bol nestane, sve je u redu. Ako se nastavi ili pogorša, otiđite liječniku.

— Men's Health Mag (@MensHealthMag) June 15, 2020