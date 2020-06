PIJETE LI PREVIŠE KAVE? To će vam reći ovaj jednostavan test, a evo i kako popraviti štetu bez smanjivanja doze

Kava je mnogima omiljeni jutarnji napitak, za kojim često posežu i još nekoliko puta tijekom dana. Jeste li se ikad zapitali konzumirate li je u prevelikim količinama? Sada to možete pouzdano provjeriti zahvaljujući smjernicama uglednoga gastroenterologa Willa Bulsiewicza.

Ovaj liječnik otkrio je za portal Mind & Body: Green kako su najbolji pokazatelj da pretjerujete s kavom – vaše usne. Većina odraslih tijekom dana konzumira 200 mg kave, što je oko jedne do dvije šalice, a 600 mg je gornja granica količine kave koju ne bismo smjeli prijeći.

How Much Coffee Is Too Much? The Answer May Lie In Your Chapped Lips https://t.co/kzUAdNw7D1 via @mindbodygreen

