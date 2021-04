PFIZER RAZVIJA NEŠTO ŠTO BI NAS MOGLO SPASITI NOVIH LOCKDOWNA: ‘Mogli bismo to davati nekim ljudima, da spriječimo simptome’

Pilula bi mogla spriječiti teški oblik covid-19 ili bi mogla biti druga linija obrane u slučaju da se pojavi imunootporni soj virusa

Pfizerova pilula koja sprječava covid-19 mogla bi biti dostupna do kraja godine ako se ispitivanja na ljudima koje se provode u SAD-u i Belgiji pokažu uspješnima, piše Daily Mail.

“Trenutno ne postoje drugi lijekovi osim cjepiva kojima bi se spriječila zaraza covidom-19, no ako se jedan otkrije, to bi moglo zauvijek otkloniti opciju lockdownova”, kazao je jedan stručnjak.

Pfizer je počeo testirati svoj eksperimentalni lijek na ljudima. Antivirusni lijek, nazvan PF-07321332, mogao b se davati osobama koje su počele pokazivati simptome infekcije kako bi se spriječilo da razviju teški oblik bolesti.

Iako će se većina ljudi cijepiti, cjepiva nisu 100 posto učinkovita. Isto tako, neki ljudi ih neće moći dobiti, što znači da će se koronavirus u dalje širiti i biti opasan za nezaštićene ljude.

Tablete bi mogle pomoći u prevenciji teških oblika covida-19 kod ljudi kod kojih cjepiva ne rade dobro ili bi mogle biti druga linija obrane u slučaju da se pojavi novi imunootporni soj virusa.

Testiranje na više ispitanika

Trenutno je oko 60 ljudi uključeno u prvu fazu Pfizerova ispitivanja lijeka PF-07321332 koje bi trebalo završiti 25. svibnja. Nakon toga, ako se tablete pokažu sigurnima, napravit će se veća testiranja s više ispitanika kako bi se dokazalo da definitivno sprječavaju zarazu covidom-19, kao što sugeriraju laboratorijska ispitivanja.

Britanski premijer Boris Johnson prošloga je tjedna najavio da njegova vlada uspostavlja radnu skupinu kako bi pronašla i kupila antivirusne lijekove koji bi covid-19 do jeseni mogli izliječiti kod kuće.

Profesor Kevin Blyth sa Sveučilišta u Glasgowu provodi ispitivanje antivirusnog lijeka favipiravir koji bi se mogao dati nakon što se netko zarazio koronavirusom. “Bio bi to velik korak unaprijed ako antivirusni lijekovi djeluju. Uobičajene službe mogu funkcionirati i ne moramo u lockdown”, izjavio je za Daily Mail.

Farmaceutskim tvrtkama inače treba nekoliko godina kako bi proizvodi prošli studije, ispitivanja, proizvodnju i izlazak na tržište, no znanost je ubrzala pri zaustavljanju covida-19. Pfizeru je trebalo manje od godinu dana da napravi cjepivo i počne cijepiti ljude, a PF-07321332 mogao bi biti spreman do kraja ove godine, piše The Telegraph.

Ispitivanja koja se trenutno provode trebala bi testirati sigurnost pilula nakon što je laboratorijskim eksperimentima utvrđeno da imaju “moćno antivirusno djelovanje”. Pilule djeluju lijepljenjem za specifične enzime koje virus koristi za razmnožavanje i tako ga prisiljava da se prestane razmnožavati i širiti.

Lijek pripada tipu koji se naziva inhibitor proteaze, a slični lijekovi već se koriste za zaustavljanje virusa poput HIV-a i hepatitisa C. Pfizer nije pronašao dokaze o nuspojavama u ispitivanjima na životinjama, a sada će na zdravim ljudima testirati kako lijek utječe na ljude. Ako će ga oni dobro podnositi, ispitivanje će se proširiti na veći broj građana.