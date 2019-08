PATITE LI OD MUČNINE TIJEKOM VOŽNJE? Evo zašto vam se to događa i kako je izbjeći u budućnosti

Zašto neki ljudi osjećaju mučninu za vrijeme putovanja automobilom, autobusom ili vlakom, a ostali čitaju knjigu ili satima surfaju pametnim telefonom i pritom se dobro osjećaju?

Od takozvane ‘bolesti putovanja’ boluju milijuni ljudi, no nije riječ o stvarnoj bolesti, već o svojevrsnom “kratkom spoju” do kojega dolazi u mozgu, objasnio je njemački liječnik, dr. Tomas Jelinek.

“Nije riječ o bolesti poput gripe, već o svojevrnom ‘kratkom spoju’ u mozgu”, objasnio je dr. Jelinek, liječnik u berlinskom Centru za putovanja i tropsku medicinu.

Do toga ‘kratkog spoja’ dolazi kada mozak primi proturječnu poruku o kretanju i položaju tijela u prostoru, što zbunjuje mozak i rezultira mučninom, a nerijetko i povraćanjem, objasnio je Jelinek.

Krivac je unutarnje uho

Informacije stižu iz oka, odnosno iz centra za ravnotežu u unutarnjem uhu. Za interpretaciju svih senzornih signala koje mu šalje tijelo odgovoran je talamus. Kad se krećemo, mišići su u pokretu, oči imaju pregled udaljenosti, a unutarnje uho održava ravnotežu. Upravo je to unutarnje uho, kojega smo najmanje svjesni, jako važno.

Naime, sićušne cijevi ispunjene tekućinom unutarnjeg uha govore nam kamo se krećemo. Ako smo okrenuti naopačke, to odmah znamo. Ako hodamo brzo, i to znamo jer se tekućina u uhu ponaša po zakonima fizike. Talamus sve te informacije vrlo jednostavno prenosi u mozak.

Imate vrtoglavicu i mučninu tijekom vožnje? Evo što uzrokuje taj poremećaj

No dok se vozimo automobilom ili brodom, talamus je zbunjen. Mišići nisu u pokretu, a oči vide da se krećemo, uz to i brzo. A spomenuta tekućina u unutarnjem uhu jako se uznemiri jer se krećemo. Dolazi do pobrkanih signala koji upućuju na to da nešto nije u redu, što zbunjuje mozak koji stimulira proizvodnju hormona stresa.

Gledajte daleko

Mozak reagira slanjem signala mučnine koja se često pretvori u povraćanje. Mučnina za vrijeme vožnje češća je kod djece jer mozak nije još u potpunosti razvijen za razliku od mozga odrasle osobe koji već “ima iskustva” i bolje procesuira proturječne poruke.

Nasreću, bolest putovanja prestaje čim iziđemo iz prijevoznog sredstva, a nekim se sretnicima to jednostavno ne događa. Protiv nje se možemo boriti na način da, dok se vozimo gledamo kroz prozor prema relativno udaljenim objektima i fokusiramo se na neku stabilnu točku na horizontu.

Ukoliko ne želite riskirati, prije putovanja uzmite tabletu protiv mučnine.