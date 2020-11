PANDEMIJA OTKRILA KAKO PRETILOST ZAPRAVO OŠTEĆUJE TIJELO: Napokon je jasno zašto ovi ljudi više umiru od Covida-19

Pandemija koronavirusa ponovno je u središte pozornosti stavila epidemiju pretilosti, otkrivajući da pretilost više nije “samo” bolest koja dugoročno šteti, već ona koja može imati izrazito razorne učinke na zdravlje, pa čak i život pojedinca.

Nove studije i informacije potvrđuju sumnju liječnika da ovaj virus iskorištava bolest s kojom se bore zdravstveni sustavi diljem svijeta. Prema najnovijim informacijama Centri za kontrolu i prevenciju bolesti izvještavaju da je 73 posto medicinskih sestara koje su hospitalizirane zbog Covida-19 bilo pretilo.

Uz to, nedavno istraživanje pokazalo je da bi pretilost mogla u budućnosti ometati i učinkovitost cjepiva protiv Covida-19. U početku su liječnici vjerovali da pretilost povećava samo vaš rizik da se ozbiljno razbolite od Covida-19, ali ne šansu da ćete se uopće zaraziti.

Sada, novija analiza pokazuje da pretilost ne samo da povećava rizik od bolesti i umiranja od nove koronavirusne bolesti; pretilost vam, u prvome redu, povećava rizik od zaraze. U ožujku 2020. godine, promatračke studije zabilježile su hipertenziju, dijabetes i bolest koronarnih arterija kao najčešća druga stanja – ili popratne bolesti – u bolesnika s težim oblikom Covida-19.

No, urednici časopisa Obesity prvi su alarmirali, 1. travnja 2020., da će se pretilost vjerojatno pokazati neovisnim čimbenikom rizika za ozbiljnije učinke infekcije koronavirusom. Uz to, dvije studije na gotovo 10.000 pacijenata pokazale su da pretili pacijenti koji imaju Covid-19 imaju veći rizik od smrti u usporedbi s pacijentima s normalnim indeksom tjelesne mase.

Studija objavljena u rujnu 2020. izvijestila je o višim stopama pretilosti kod bolesnika s Covidom-19 koji su kritično bolesni i trebaju respiratot. Iz svih ovih studija postaje nadasve očito da se osobe s pretilošću suočavaju s velikom opasnošću.

O pretilosti govore mnogi liječnici, često frustrirani što ih njihovi pacijenti ne doživljavaju ozbiljno kada im propišu plan liječenja u kojemu jedini zakon glasi: “Jedite manje i više vježbajte.”

To je također bolest koja fizički uzrokuje probleme, poput apneje u snu i bolova u zglobovima. Također i na nečiji um i duh zbog odnosa društva i medicinskih stručnjaka prema onima koji su pretili.

Liječnici i istraživači već dugo vremena shvaćaju dugoročne posljedice prekomjerne težine i pretilosti. Trenutno znaju da je pretilost povezana s najmanje 236 medicinskih dijagnoza, uključujući 13 vrsta raka. Pretilost može skratiti vaš život i do osam godina.

Unatoč tome što to znaju, američki liječnici nisu spremni spriječiti i preokrenuti tijek epidemije pretilosti. U nedavno objavljenom istraživanju, samo 10 posto dekana medicinskih fakulteta i stručnjaka za kurikulum smatra da su njihovi studenti bili “vrlo pripremljeni” u pogledu upravljanja pretilošću.

Polovina medicinskih škola odgovorila je da je širenje obrazovanja o pretilosti nizak prioritet ili nije prioritet uopće. Izvijestili su da je prosječno 10 sati posvećeno obrazovanju o pretilosti tijekom cijeloga njihova usavršavanja u medicinskoj školi.

A liječnici ponekad ne znaju kako i kada propisivati ​​lijekove pacijentima s pretilošću. Na primjer, na tržištu se nalazi osam lijekova za mršavljenje koje je odobrila FDA, ali samo dva posto pacijenata koji ispunjavaju uvjete dobivaju recepte od svojih liječnika.

