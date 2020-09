‘OVO SE MORA DODATI NA POPIS SIMPTOMA COVIDA-19’: Najčešće se javlja prije svih ostalih – osobito kod djece! Dolazi u 8 oblika…

Kožni osip može biti pouzdaniji simptom koronavirusa nego groznica ili kašalj, osobito kod djece, upozorili su istraživači. Stručnjaci iz King’s Collegea u Londonu, koji upravljaju aplikacijom Covid Symptom Tracker, inzistiraju na tome da se osip doda na službeni popis simptoma Covida-19 i identificirali su osam različitih vrsta.

Do toga je došlo nakon što je zabilježen porast broja korisnika aplikacija koji prijavljuju promjene na koži, a devet posto onih koji su pozitivni na testu imalo je osipe na tijelu te nožnim ili prstima na nogama.

Podaci također sugeriraju da su osipi dvostruko češći kod djece nego kod odraslih i mogu se pojaviti prije, tijekom i nakon drugih simptoma virusa – ponekad u razmacima od nekoliko tjedana, prenosi Mirror.

Čak u 21 posto slučajeva osip je bio jedini simptom koronavirusa. Radeći zajedno s Britanskim udruženjem dermatologa, znanstvenici iz KCL-a sastavili su galeriju od 400 slika nakon što su primili tisuće primjera osipa.

1. urtikarije – izbočene kvrge koje svrbe na bilo kojemu dijelu tijela;

2. osip tipa vodenih kozica – obično se pojavljuje na laktovima i koljenima, kao i na stražnjim dijelovima ruku i stopala;

3. Covid prsti – sastoje se od crvenkastih ili purpurnih kvrga na prstima ruku i nogu koje mogu biti vrlo bolne;

4. Pityriasis rosea – akutna erupcija koja može biti sezonskoga, a možda i virusnoga podrijetla (više ljudi prijavilo je da je ima tijekom pandemije);

5. ekcem na vratu i prsima – često je ružičaste boje i svrbi;

6. upaljene usne – upala može biti iznutra ili izvana, a usne mogu biti suhe i ljuskave;

7. purpurni osip – karakteriziran tamnocrvenim ili purpurnim mrljama koje izgledaju poput modrica;

8. Exanthem – simetričan osip u vidu crvenkastih mrlja ili kvrga, obično popraćen virusnom bolešću.

Skin rashes important part of COVID – > 7% of swab positive cases from our app. Public and GPs dont recognise them – so we are setting up a link for people to post their rashes online. Particular want darker skin photos – as no images yet. Rash can last over 3 weeks .. @Join_ZOE pic.twitter.com/uO5m71Gl1i

— tim spector (@timspector) June 12, 2020