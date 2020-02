OVO JE GOLEMO: Znanstvenici su po prvi put, bez nuspojava, genetski izmijenili imuni sustav ljudi oboljelih od raka!

Nestrpljivo iščekivani rezultati prve faze kliničkog istraživanja objavljeni su u četvrtak u časopisu Science

Američki znanstvenici uspjeli su prvi puta bez izazivanja nuspojava genetski izmijeniti imuni sustav tri pacijenta oboljela od raka uz pomoć CRISPR-a, novog alata koji uvodi revoluciju u biomedicinska istraživanja.

Predstavljaju novi iskorak koji još ne dokazuje da se CRISPR (slijedovi DNK) može koristiti za borbu protiv raka.

Jedan od pacijenata u međuvremenu je preminuo a kod dvoje je došlo do pogoršanja bolesti no istraživanje je pokazalo da je tehnika neškodljiva.

Znanstvenici sa sveučilišta Pennsylvania (UPenn) uklonili su T-stanice iz krvi pacijenata i uz pomoć CRISPR-a uklonili su gene iz stanica koji bi mogli ometati sposobnost imunog sustava da se bori protiv raka.

Potom su uz pomoć virusa ‘naoružali’ T-stanice za napad na bjelančevinu uobičajenu na stanicama raka poznatu kao NY-ESO-1 i potom vratili stanice natrag u pacijente.

Voditelj istraživanja Edward Stadtmauer kazao je za AFP da liječenje T-stanicama koje koristi pacijentov imuni sustav za uništavanje raka predstavlja prekretnicu u proteklom desetljeću no “nažalost čak i s tom tehnologijom mnogo je pacijenata koji ne reagiraju”.

Ideja je u ovom istraživanju kombinirati dva nova pristupa da se još više osnaži T-stanice.

Do sada nisu postignuti veliki klinički rezultati no on ocjenjuje da je važnost ove studije u tome da je uspješno proveden taj vrlo komplicirani postupak.