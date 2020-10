OVAKO IZGLEDAJU USTA SVE VEĆEG BROJA LJUDI: Zubar otkrio koliko Hrvata hoda okolo bez jednog ili više zuba

Posljednjih godina javlja se sve veći interes za ugradnjom zubnih implantata

Žvakanje, govor, smijanje… Osnovne su to funkcije koje, između ostalog, obavljate uz pomoć svojih zubi. Prema podacima Svjetske stomatološke federacije, čak 30% osoba iznad 65 godine života nema svoje prirodne zube, a pretpostavlja se da će se ta brojka samo povećavati budući da generalno sve dulje živimo.

Podaci za SAD pak govore da preko 69% osoba između 35 i 44 godine života nedostaje barem jedan zub. Hrvatska nema podatke koliko ljudi ima implantate, ali posljednjih godina raste sve veći interes što je posljedica i sve većeg broja proizvođača pa se samim time i cijena smanjila. Ipak, ne može svatko ugraditi zub koji mu nedostaje jer za to postoji i dobna granica.

Hrvati su još i dobri

“Nakon 18. godine kada se u potpunosti završi razvoj čeljusne kosti, gotovo da i ne postoji gornja dobna granica za ugradnju dentalnih implantata. Pacijenti koji traže implantate su i mlade osobe i osobe u zlatnoj životnoj dobi, a i jedni i drugi imaju itekakvu korist od te vrste terapije. Prednost implantata je ta što nam omogućuje da pacijenti, čak i oni koji pate od potpune bezubosti, imaju fiksni rad u usnoj šupljini. Takvi se radovi ne skidaju poput proteze, već su potpuno učvršćeni”, objašnjava stomatolog Goran Jovičević.

“S druge strane, kod pacijenata koji imaju svoje zube i žele nadoknaditi samo pojedini zub, implantati omogućuju da se susjedni zdravi zubi ne bruse – dentalni implantat popunjava upravo onaj prostor gdje zub nedostaje. Riječ je o terapiji koja predstavlja i financijski ulog, međutim generalno primjećujem normaliziranje ulaganja u vlastito zdravlje. Onako kako se brinemo za svoje nekretnine, pokretnine i izgled, tako je i zdravlje postalo prioritet“, dodaje Jovičević, koji hvali hrvatske građane kada je u pitanju važnost održavanje zdravlja i higijena usne šupljine.

Ako niste znali, gubitak jednog ili više zubi direktno znači gubitak njegovih funkcija – estetike, uloge pri govoru i izgovaranju i, naravno, žvakanju. Kako su mnogi ipak najosjetljiviji na estetiku, kada je u pitanju nadoknada zuba u prednjem, vidljivom području, pacijenti se odlučuju gotovo odmah nakon njegova gubitka.

Ne smije se čekati predugo

Međutim, gubitak zuba ili više zubi u stražnjem području trebalo bi adresirati jednakom hitnošću. Nemogućnost potpunog žvakanja hrane može biti izvor problema sa želucem, a gubitak više stražnjih zubi može poremetiti i zagriz i uzrokovati bolove u čeljusnom zglobu.

“Zubi su, između ostalog, bitni za zdravlje kosti unutar koje su uloženi. Naime, priroda nas je tako stvorila da pritisci na zube koji se svakodnevno događaju tijekom različitim funkcija poput žvakanja, prenose i na kost. To potiče ‘održavanje’ kosti. Kad se zub izvadi, gubi se ta prirodna ravnoteža i kost se s vremenom sve više povlači. Ako se čeka predugo, gubitak kosti može biti toliko značajan da jedna klasična proteza nema dovoljno kosti koja bi je podržavala na mjestu pa je jako nestabilna ili pak nema dovoljno kosti za ugradnju implantata”, nastavlja stomatolog.

“Napredak dentalne medicine nam danas omogućuje da kost “nadogradimo” upotrebom različitih bioloških materijala, ali ako me pitate za savjet – nemojte predugo čekati s nadoknadom izgubljenog zuba!“, govori Goran Jovičević, koji otkriva i kako implantati mogu biti titanski i cirkonski. Svi implantati prolaze sigurnosna testiranja, no ako uzimate one premium brandova tada je riječ o implantatima koji prolaze niz istraživanja čime se garantira najviši standard kvalitete i dugotrajnosti.

Ugradnja je iznenađujuće brza

Iako zvuči nevjerojatno, ugradnja dentalnih implantata zapravo je postupak koji zna iznenaditi svojom jednostavnošću, brzinom i bezbolnošću. Odvija se u lokalnoj anesteziji, a u situacijama kad postoji dovoljno kosti ugradnja jednog implantata traje 15-ak minuta. Oporavak od takvog zahvata je zapravo veoma jednostavan i brz, već sljedeći dan ste spremni za svakodnevne aktivnosti! U pojedinim slučajevima je moguće isti dan dobiti i privremeni rad i novi osmijeh!

“Kao i s bilo kojim medicinskim ili dentalnim zahvatom, komplikacije se uvijek mogu javiti. Međutim, da bismo ih izbjegli ili smanjili njihovu pojavnost na najmanju moguću mjeru, uvijek mnogo pažnje i vremena poklanjam planiranju terapije prilagođene situaciji u usnoj šupljini, pacijentovim potrebama i, naravno, željama”, govori Jovičević.

“Nitko ne voli spominjati svoje godine, pa tako ni ja, ali činjenica je da je iza mene dosta godina iskustva zbog kojih se i s komplikacijama, ako iskrsnu, uspješno hvatam u koštac! Neka korist i od ovih sijedih vlasi na glavi (smijeh)! Moj tim i ja o pacijentima brinemo s potpunom predanošću, i prije i nakon zahvata“, zaključuje stomatolog.