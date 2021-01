OVA ŽENA (50) JEDVA ČEKA PRIMITI CJEPIVO: ‘Sama sam od ljetos, želim se konačno vratiti aferama s oženjenim frajerima’

Upuštanje u ljubavne afere bilo je riskantno i u najboljim vremenima, ali tijekom pandemije postoji još mnogo više čimbenika koje valja uzeti u obzir. S očitim problemom nemogućnosti susreta s bilo kime izvan vašega kućanstva, mnogi preljubnici i ljubitelji neobaveznog seksa sada sve nade polažu u cjepiva.

Katherine (50) iz Lancastera već dvije godine redovito posjećuje mrežnu stranicu za upoznavanje namijenjenu onima koji žele aferu. Nakon razvoda otkrila je da su slobodni muškarci previše zahtjevni pa se radije okrenula oženjenima, za koje zna da neće tražiti ozbiljnu vezu.

Katherine jednostavno želi podijeliti svoje iskustvo kao “zrela slobodna osoba” s nekime tko traži “iskru” i želi se naći na mjestima poput puba, kako bi ona provjerila postoji li kemija s potencijalnim udvaračima. Za nju je čekanje do cijepljenja velika prepreka jer joj odlazak u društveno distancirane šetnje nije dovoljan.

Premda joj nikad prije nije bio problem naći nekoga tko želi samo zabavu, od početka pandemije koronavirusa njezin seksualni život uvelike trpi – i u tome nije jedina.

Naime, u anketi dating stranice Illicit Encounters, na kojoj se upoznaju oženjeni muškarci i žene, čak je 65 posto ispitanika (od njih 1500) izjavilo da “cjepivo jedva čekaju radi izvanbračnih veza”, dok čak 82 posto onih koji traže afere tvrdi da im se odnos sa supružnicima drastično pogoršao od početka pandemije i zaključavanja.

