OVA NAMIRNICA SMANJUJE RIZIK OD RAKA ZA 45 POSTO! Nova studija tvrdi: ‘Čak i mala količina pruža ogromnu zaštitu’

Rezultati nove studije pridonose sve većem broju dokaza o koristima gljiva u smanjivanju rizika od raka.

Naime, američki stručnjaci analizirali su 17 studija o raku objavljenih između 1966. i 2020. godine kako bi utvrdili vezu između konzumacije gljiva i bolesti. Tim je otkrio kako konzumacija samo 18 grama gljiva dnevno smanjuje rizik od oboljenja za 45 posto. Količinski, to bi bio jedan šampinjon srednje veličine.

Nekoliko studija prethodno je povezalo unos gljiva sa smanjenim rizikom od raka, uključujući karcinom prostate i vrata maternice, piše Daily Mail.

Profesor John Richie s Penn State Instituta za karcinom tvrdi kako je 18 grama “vrlo gruba procjena”, iako podaci sugeriraju da što više gljiva pojedemo, imamo manji rizik od oboljenja od raka.

“Dostupne metode korištene za procjenu udjela gljiva u nečijoj prehrani podložne su velikim promjenama. Također, razine mogu jako varirati ovisno o vrsti gljiva i o tome jesu li i kako kuhane”, dodao je profesor.

Gljive su poznate kao dobar izvor proteina, vitamina, minerala, vlakana i antioksidansa. Dugo se koriste u lijekovima u Aziji, no njihove potencijalne zdravstvene koristi u punom su mahu zaživjele tek posljednjih desetljeća.

Sve veći broj studija sugerira kako gljive imaju protuupalna i antioksidativna svojstva. Posebno je značajan ergotionein, jedinstveni antioksidans i protuupalna tvar koju ljudi ne mogu sami sintetizirati, a u gljivama ga ima najviše.

Eating just one medium mushroom a day can reduce your risk of CANCER by 45%, study claims https://t.co/GHAO5grTlh

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 23, 2021