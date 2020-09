OVA KRVNA GRUPA ŠTITI OD VIRUSA? Čini se da su ti ljudi sigurniji od ostalih; Otkrili i koje dijagnoze povećavaju rizik od komplikacija

Neki ljudi imaju veći rizik od komplikacija povezanih s bolešću Covid-19. Osim plućnih i srčanih bolesnika, znanstvenici su ustanovili kako i krvna grupa igra određenu ulogu u tome, a težem obliku bolesti skloniji su i dijabetičari te ljudi koji pate od apneje.

Pokazala je to nova studija Sveučilišta Warwick, a do toga otkrića došlo se nakon sistematskih izvještaja drugih studija koje su prijavile ishode Covida-19 kod pacijenata kojima je isto tako dijagnosticirana i opstruirajuća apneja u snu, a rezultati su objavljeni u znanstvenome časopisu Sleep Medicine Reviews.

A forthcoming study from 23andMe shows that a person’s genetic code could affect how severely they experience Covid-19 — an important confirmation of earlier work on the subject. https://t.co/CE649hb4L9

— STAT (@statnews) September 14, 2020