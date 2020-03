OTKRIVENO KOLIKO DUGO I GDJE ŽIVI KORONAVIRUS: Stručnjaci detaljno opisali kako se zaštititi, a što nikako ne treba raditi

Znanstvenici su otkrili kako koronavirus zaista kraće živi pri višim temperaturama, no efikasno ga se može eliminirati dezinficiranjem sredstvima s visokim postotkom alkohola, pranjem ruku i izbjegavanjem dodirivanja očiju, nosa i usta

Novi koronavirus je respiratorna bolest, odnosno širi se zrakom s pomoću nevidljivih kapljica iz nosa ili usta zaražene osobe. Virusne čestice mogu ući u nečiji nos ili usta udisanjem te tada započinje infekcija. No, ljudi se mogu zaraziti i ako diraju površine ili predmete na kojem su virusne čestice, a potom nos, usta ili oči.

Životni vijek virusa ovisi o mnogim čimbenicima, ponajprije temperaturi, vlažnosti i materijalu na kojem se virusne čestice nalaze; gruba procjena je od nekoliko sati pa do jednog dana. No, studija koja je nedavno objavljena u časopisu Journal of Hospital Infection bavila se proučavanjem životnog vijeka ostalih tipova koronavirusa na raznim površinama. Tako koronavirus SARS-a na temperaturi od 20 Celzijevih stupnjeva na čeliku može živjeti dva dana, na drvu i staklu četiri dana, na metalu, plastici i keramici pet dana, prenosi Business Insider.

Ubijanje virusa visokim temperaturama

Znanstvenici su također otkrili kako je jedan soj SARS-a preživio devet dana na plastičnoj površini pri sobnoj temperaturi, dok uobičajeni sojevi SARS-a prežive od dva do osam sati na alumiju te manje od osam sati na lateksu. Epidemiologinja sa Sveučilišta u Sjevernoj Karolini, Rachel Graham smatra da se ovi nalazi odnose na COVID-19, jer su glatke i neporozne površine poput kvaka na vratima i stolova općenito bolje za prijenos virusa. Porozne površine, poput novca, kose ili tkanina, ne dopuštaju virusima dugotrajan opstanak, jer minijaturne rupice mogu zarobiti mikrobe i tako spriječiti njihov prijenos.

“Virusi se bolje prenose kovanicama negoli novčanicama, ali to ne bi trebalo predstavljati veliku zabrinutost. Osnovno je pravilo da je novac ionako prljav, jer jest. Prolazi kroz previše ruku da to ne bi bio”, smatra Graham te preporučuje dezinfekciju mobitela, jer se i na njemu, bez obzira na staklo i aluminij, mogu lako prenijeti virusne čestice.

Studija koja je proučavala životni vijek virusa otkrila je i da temperaturni skokovi utječu na koronavirus. Tako je skok temperature s 20 na 30 Celzijevih stupnjeva prepolovio životni vijek SARS-a na čeličnim površinama.

“To je zato što neki koronavirusi, uključujući i ovaj novi, imaju virusnu ovojnicu; sloj masti koji štiti virusne čestice kada putuju po zraku od osobe do osobe. Međutim, taj se omotač može osušiti, što ubija virus. Dakle, veća vlaga, umjerena temperatura, slab vjetar i čvrsta površina pogoduju opstanku koronavirusa”, rekla je Graham.

Alkoholni dezinficijensi i higijena najučinkovitija sredstva

To objašnjava zašto su respiratorne bolesti sezonske, odnosno javljaju se u hladnijim razdobljima. Naime, niske temperature pomažu u jačanju virusne ovojnice. No, autori iste studije otkrili su još jedno oružje u borbi protiv koronavirusa. Naime, ako se površine dezinficiraju sa sredstvima koja sadrže od 62 do 71 posto etilnog alkohola, 0,5 posto hidrogen peroksida ili 0,1 posto natrijevog hipoklorita, ljudski koronavirusi mogu biti “efikasno deaktivirani”. Znanstvenici očekuju sličan učinak i na COVID-19 te ističu kako neka sredstva mogu ubiti viruse i za 15 sekundi, no najčešće je potrebno pričekati pet do šest minuta.

Kod dezinficiranja površina je važno da se količina virusnih čestica svede ispod mjere u kojoj bi uzrokovale bolest. Ovdje vrijedi upozoriti da dezinficijens za ruke neće biti efikasan na tvrdim površinama, jer nema dovoljan udjel alkohola. Epidemiologinja Graham je naglasila važnost pranja ruku i izbjegavanja dodirivanja lica te je naglasila kako su to najbolji načini za smanjivanje šansi zaraze koronavirusom pokupljenim s neke površine ili predmeta. Nedavna studija toj tezi ide u prilog, jer je dokazala da će se čak 32 posto virusa gripe tipa A prenijeti s površine na kojoj živi na čovjeka, ako je ovaj dotakne na pet sekundi.

Također je predložila i pranje kose, ako netko u nju kihne, iako virus na njoj ne traje dugo. Koronavirus ne može prodrijeti u tijelo kroz kožu na rukama, tako da se infekcija može izbjeći ako osoba nikad ne dotakne oči, nos i usta. No, to je lakše reći nego napraviti. “Većina ljudi dodirne svoje lice nekoliko stotina puta dnevno, tako da je bolje biti svjestan koliko su nam čiste ruke”, zaključila je Graham.

