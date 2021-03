OTKRIVEN GADAN PROBLEM KOJI POGAĐA NEKE ŽENE S KORONOM: Djevojka nije mogla mokriti, a onda su joj pregledali vaginu

Liječnici su u medicinskom časopisu izvijestili o neobičnoj nuspojavi COVID-19, rekavši da su drugi virusi i ranije uzrokovali čireve na rodnici. No, ovo je prvi put da je ova vrsta čira – medicinski nazvana “aftozni ulkus vulve” – ​​povezana s koronavirusom.

Neimenovana 19-godišnjakinja iz Colorada došla je u bolnicu trpeći osip, vrućicu, upalu grla i kašalj, a test na COVID bio je pozitivan. Rečeno joj je da se odmara kod kuće, ali nakon dva dana vratila se s bolovima u rodnici, žaleći se da joj uzrokuju “probleme” i “nemogućnost” mokrenja.

Liječničkim je pregledom na njezinim stidnim usnama, koje su bile žute od gnoja, pronađen čir dubok dva centimetra. Pacijentica je zbog čira u potpunosti izgubila kožu na intimnome području, zbog čega joj je vulva bila užareno crvena.

