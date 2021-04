OTKRILI PRIJENOS COVIDA S LJUDI NA – MAČKE: Raste zabrinutost da su one ‘spremnik virusa’, može li zaraza putovati i obrnuto?

U Britaniji su otkrivena dva slučaja prijenosa koronavirusa s ljudi na mačke, a znanstvenici sa Sveučilišta u Glasgowu tvrde da su se obje mačke, različitih pasmina i iz različitih kućanstava, počele osjećati loše nakon što su njihovi vlasnici zaraženi koronavirusom.

Studija, čiji su rezultati objavljeni u časopisu Veterinary Record nakon programa testiranja mačje populacije, ukazuje na to da nema dokaza o tomu da je bilo prijenosa u obrnutom smjeru, s mačaka ili pasa na ljude.

Dodaje se da domaće životinje nemaju neku značajniju ulogu u epidemiologiji ljudskih zaraza. No, znanstvenici ističu da one potencijalno mogu predstavljati svojevrstan “spremnik virusa” i da je zato važno nastaviti istraživati mogu li ljubimci biti faktor u širenju zaraze na ljude.

Two cases of human-to-cat transmission of coronavirus have been identified by scientists https://t.co/gtwTwpF2sT

“Transmisija virusa sa životinja na ljude trenutačno predstavlja relativno nizak rizik za javno zdravlje”, kazala je glavna autorica studije, profesorica komparativne virologije glasgovskog sveučilišta Margaret Hosie.

“No sa smanjenjem broja slučajeva zaraze među ljudima, mogućnost prijenosa među životinjama postat će važnija kao potencijalni izvor povratka virusa među ljude”, objasnila je. “Stoga je ključno unaprijediti naše razumijevanje o tome mogu li izložene životinje imati ikakvu ulogu u prijenosu”, istaknula je.

Zaraza je prvi put otkrivena kod četveromjesečnog mačića vrste Ragdoll kod kojega su se razvili respiratorni simptomi nakon što su njegovi vlasnici zaraženi koronavirusom. Veterinari ga nisu uspjeli spasiti, a obdukcija je pokazala da se radilo o virusnoj upali pluća te je dokazala zarazu koronavirusom.

Researchers believe both pets were infected by their owners, who had Covid-19 symptoms before the cats became unwell.https://t.co/DTg5NdR8YZ

— Clacton Gazette (@ClactonGazette) April 23, 2021