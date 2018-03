OSAM MITOVA O PRUŽANJU PRVE POMOĆI: Ove tehnike ne samo da nisu djelotvorne, već mogu ozbiljno ugroziti život

Ružno je reći, ali vrijeme je da zaboravite sve ono što su vas učili bake i djedovi

Odmalena nas uče osnovna pravila pružanja prve pomoći – i roditelji i nastavnici, pa čak i internet. Od svih tih savjeta, teško je reći što je istina, a što mit. Pogrešne informacije nekoga mogu stajati života, stoga je vrijeme da jednom zauvijek naučite kako pomoći unesrećenima. Razotkrivamo osam najvećih mitova o pružanju prve pomoći i stvari koje ne smijete raditi kad je nekomu ugrožen život.

Na opekline se stavlja ulje

Možda su vas bake i djedovi naučili ovomu, ali liječnici su to prozvali mitom još prije mnogo godina. Ulje stvara zaštitni sloj i sprječava zacjeljivanje. Ono što doista trebate napraviti jest umočiti opečeni dio tijela u hladnu vodu na 15 – 20 minuta te pustiti da se rana osuši. Možete staviti i poseban lijek na to, ali bolje je pričekati do sljedećeg dana.

Najvažnije je podvezati ranu

Istina je da je više ljudi umrlo zbog loših podvezivanja nego zbog gubitka krvi. Najveća je pogreška staviti podvezu ravno na kožu. To nipošto ne smijete činiti jer tako samo možete oštetiti kožu. Druga je pogreška držanje podveze predugo. Najmanje jednom u sat vremena, ili još bolje – svakih 20 minuta, trebate otpustiti podvezu kako bi krv procirkulirala udom. Ako to ne napravite, riskirate amputaciju uda.



Osobu ozlijeđenu u prometnoj nesreći pomaknite s ceste

To nikad ne smijete raditi na svoju ruku jer čovjek može imati opasne ozljede kralježnice, koje ćete pomicanjem učiniti trajnima, a moglo bi doći i do smrti. U tom slučaju nazovite Hitnu pomoć i postavite nešto oko unesrećenog kako bi ga ostali sudionici u prometu uočili iz daljine.

Udlaga se radi tako da se oko uda zaveže štap

Slomljena se kost ne smije stezati. Trebate imobilizirati dva najbliža zgloba, a potom napraviti udlagu na način da se ud ne treba stezati.

Unesrećenom treba dati lijek

Ako je osoba u nesvijesti, ne možete joj davati lijek , čak i ako je riječ o nečemu što inače troši. Svaki je čovjek različit i nikad ne znate tko je alergičan čak i na najbezazleniju tabletu. Pričekajte dok ne stigne pomoć, a dotad pokušajte pomoći bez lijekova.

Alkohol može poslužiti kao anestetik

Ovo je možda i najveći mit. Alkohol razrjeđuje krv i samo pojačava krvarenje. Osim toga, žestoko piće može uzrokovati trovanje oslabljenog tijela i smanjiti učinak medicinske anestezije.

Onesviještenog čovjeka treba što prije probuditi

Potpuno pogrešno! Padanje u nesvijest dio je obrambenog mehanizma tijela. Obično traje između jedne i pet minuta. Ako onesviještenu osobu polijete vodom ili je pljusnete, možete samo pogoršati stvari i prouzročiti komu. Kad se čovjek onesvijesti, trebate mu podignuti noge i pričekati oko pet minuta. Ako nakon tog vremena ne dođe sebi, pozovite pomoć i okrenite ga na bok kako ne bi progutao jezik.

Morate pomoći bez obzira na sve

Nažalost, to nije istina. Koliko god tužno zvučalo, nekad ćete učiniti više ako ne pomognete. Prvo, pobrinite se da sebe izvučete iz opasnosti. Ako ne možete ništa učiniti da spasite unesrećenu osobu, što prije napustite ugroženo područje i pozovite profesionalan spasilački tim.