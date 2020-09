OPREZNO S BOJOM ZA KOSU U VRIJEME KORONE! Frizeri prijavljuju čudne reakcije i upozoravaju – može biti kobno

Ako ste preboljeli Covid-19 i sada planirate obojiti kosu, ovo upozorenje frizera moglo bi vas odbiti od toga. Naime, mogući su opasni učinci boje za kosu na preživjele od koronavirusa, s potencijalno kobnim reakcijama.

U londonskome frizerskom salonu “Shine Holistic” sada zahtijevaju od onih koji su imali Covid-19 da prije farbanja cijele kose testiraju boju na manjem dijelu glave i pričekaju minimalno 48 sati kako bi provjerili hoće li biti kakvih alergijskih reakcija.

“Iz razgovora sa salonima u cijeloj zemlji otkrili smo slučajeve kada su klijenti koji su imali pozitivne testove na Covid-19 imali jaku osjetljivost na boje za kosu s kojima prije nisu imali problema. Iz toga razloga, ako ste imali koronavirus, s dijagnozom ili bez nje, savjetujemo vam da napravite test 48 sati prije bojenja kose ili obrva kako biste se osigurali od potencijalne preosjeljivosti”, piše na Facebook stranici salona.

