OPREZ, OVE GODINE ĆETE LAKŠE IZGORJETI NA SUNCU! Razlog je gotovo nevjerojatan i ima veze s pandemijom

Bez obzira na to gdje se nalazite, vjerojatno ste većinu proljeća i ljeta proveli kod kuće, više nego prijašnjih godina. Karantena, preporuke da ostanemo unutra, propušteni godišnji odmori – sve to utječe na količinu vremena koje provodimo u zatvorenome, a to, naravno, osjeća i koža jednom kada izađemo van.

Ovoga ljeta na suncu pocrvenimo puno lakše nego što je to bio slučaj proteklih godina, piše lifestyle portal Mind Body Green. No, zašto je to tako? Kod nekih ljudi koža može imati pojačanu osjetljivost na sunce ako nije izložena njegovim zrakama dulje vrijeme.

Svrbež, crvenilo, prištići ili mrlje

“Najčešća alergija na sunce naziva se polimorfnom svjetlosnom erupcijom. Izlaganje suncu nakon razdoblja karantene moglo bi povećati rizik od alergije”, kaže dermatolog Hadley King.

Riječ je o imunosno posredovanoj reakciji na sunce, koja se na površini kože nakon izlaganja suncu manifestira kao svrbež, crvenilo, prištići ili mrlje. To se obično vidi u proljeće i rano ljeto, kada koža nije bila izložena suncu i nastavlja se kasnije u sezoni, objašnjava King.

Postupno se izlažite suncu

Opekline ne izgledaju jednako kod svih. Netko sa svijetlom kožom može izgorjeti, dok oni s tamnijom kožom mogu osjetiti svrbež i suhoću. No, posljedice ne osjete samo oni koji su osjetljivi na sunce.

Iako preplanuli ten služi kao malena “zaštita”, dermatolozi preporučuju i daljnje korištenje kreme za sunčanje. Kako biste smanjili mogućnost crvenila, također se savjetuje postupno izlaganje suncu, dok vam se koža ne privikne na njega.