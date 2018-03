OPREZ AKO VIKENDOM VOLITE DULJE SPAVATI: Evo koliko najviše smijete prekoračiti uobičajen raspored bez posljedica

Zeznuto je kad vam se tijelo navikne na određenu količinu sna, a onda ga dva dana šokirate dodatnim satima spavanja… I potom sve ispočetka…

Poslije napornog radnog tjedna, mnogi jedva dočekaju vikend da mogu koji sat dulje odspavati. Međutim, takva praksa može uzrokovati ono što je u svijetu poznato kao “social jet lag” – stanje s učincima kao što su lošije zdravlje, pad raspoloženja, pojačana pospanost i umor. Do toga dolazi kad se unutarnji tjelesni sat ne poklapa s rasporedom spavanja.

Kada nastaje problem?

Dobra je vijest što si možete slobodno priuštiti do dva sata dodatnog spavanja vikendom bez ozbiljnijih posljedica, prema stručnjaku Michaelu Grandneru. “Ako se sredina vašeg sna pomakne za više od sat vreemena, mogli biste biti pod većim rizikom, ali to još uvijek nije toliko strašno. Samo ne smijete pretjerivati. To znači da biste mogli otići u krevet sat vremena kasnije no inače i probuditi se sat vremena kasnije. Ali isto tako, moguće je otići i dva sata kasnije spavati, a probuditi se u isto vrijeme kao obično. E, tu nastaje problem”, napominje.





‘Noćne ptice’ posebno ugrožene

Više od trećine Amerikanaca ne spava između sedam i osam sati, koliko se preporučuje odraslim osobama. Nedostatak sna može smanjiti produktivnost tijekom dana, pa čak i uzrokovati zdravstvene probleme poput dijabetesa, pretilosti, ali i srčanih bolesti. Postoji dokaz da je dosljedan raspored spavanja jednako važan kao količina sna, piše Daily Mail.

Provedeno je istraživanje na 15.000 studenata. Ispostavilo se kako tek četvero od 10 ima sinkroniziran tjelesni sat sa svojim studentskim rasporedom. Ostalih 60 posto patilo je od “social jet laga” barem 30 minuta. Problem je još gori ako ste prirodno noćna ptica i ako biste se bez alarma probudili znatno kasnije nego što vam obveze dopuštaju. Prijašnja su istraživanja pokazala kako su ljudi s neurednim bioritmom skloniji depresiji, pušenju cigareta i pijenju alkohola.