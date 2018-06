OPASNA MODA: Bizaran medicinski slučaj pokazuje zašto se ljudi sa slabim imunitetom ne bi trebali tetovirati

Iako tetovaže sve više postaju općeprihvaćene i uobičajene, ne radi se o odluci bez ikakvih zdravstvenih rizika.

Tetovaže – nekima vrhunac umjetnosti, nekima stalni podsjetnik na prošla iskustva, a nekima pak uzrok ozbiljnih zdravstvenih problema, piše IFLScience.

Infekcije stvarni rizik

Iako rijetko razmišljamo o svim detaljima procesa tetoviranja, činjenica je da tetovaže nastaju konstantnim probijanjem kože iglom kako bi se unijeli pigmenti, čiji sastav i proizvodnju ne regulira niti jedna zdravstvena služba, u sloj tkiva u kojem se nalaze i živčani završeci, krvne i limfne žile, znojne i lojne žlijezde, te folikule kose.

Dermalna trauma i unos stranih kemikalija može dovesti do gadne alerijske reakcije ili bakterijske infekcije, koja se mora zatim liječiti protuupalnim lijekovima ili antibioticima. A jedan neuobičajen slučaj pokazuje se i sve veći broj ljudi koji žive s oslabljenim imunološkim sustavom nalazi u opasnosti od jako ozbiljnih komplikacija.

Misteriozna bolest

Liječnici u bolnici Nacionalne zdravstvene službe u Glasgowu naveli su kako je 31-godišnja žena godinama uzimala imunosupresive, nakon dvostruke transplantacije pluća 2009., kada su stvari krenule po zlu. Nakon što je napravila tetovažu na desnoj nozi koja je neravnomjerno zacijelila, nije vidjela razloga zašto ne bi stavila jednu i na lijevo bedro. No samo devet dana nakon završetka tetovaže pojavili su se bolovi u bedru i koljenu koji su bili toliko jaki da je zatražila analgetike. Nakon toga bol joj se nešto umanjila ali i dalje joj je dovoljno smetala da ju je nakon 10 mjeseci njen liječnik opće prakse poslao na odjel za reumu. Kako su željeli provjeriti mogućnost da se radi o bolesti zgloba ili mišića, specijalisti su proveli brojne testove. Svi su bili negativni.

Naposlijetku je biopsija njenog bedrenog mišića otkrila da žena pati od slabo poznatog autoimunog stanja zvanog upalna miopatija. Karakteristike su stalna bol i slabost mišića, dok je uzroke teško odrediti.

“Ne možemo apsolutno dokazati da je do upalne miopatije došlo zbog tetovaže, no zbog vremena kada se pojavila, sa simptomima koji su došli tjedan dana nakon tetovaže, i lokacijom točno ispod tetovaže, zaključili smo da veza postoji nakon što smo odbacili sve druge mogućnosti”, rekao je William Wilson, jedan od doktora iz Glasgowa. “U većini slučajeve nije poznato što točno prouzrokuje upalu u mišiću, implikacije su da bi to mogla biti neka baktarija koja je tamo ušla, ili bi se moglo raditi o reakciji na toksine, možda iz tinte.”

Nema farmaceutskog tretmana

Kako ne postoje dokazano uspješni farmaceutski tretmani za upalnu miopatiju, liječnici su joj preporučili fizioterapiju kako bi se spriječila atrofija mišića. Godinu dana nakon pojave simptoma, stanje joj se počalo popravljati, a nakon tri godina napokon više nije osjećala bol.

“Pacijenti rijetko raspravljaju o tetovažama s liječnicima, čak i kada bi one mogle biti relevantne. Pacijenti koji su proveli godine na imunosupresivima često su mladi odrasli ljudi koji bi mogli poželjeti tetovažu”, zaključili su doktori. “Poznato je da pacijenti koji su na imunosupresivima imaju povećani rizik od infekcija. Stoga oni predstavljaju grupu kod koje je potencijalno veći rizik od komplikacija nastalih tetovažem te ih se treba upozoriti na to.”