OPASNA INFEKCIJA NAPADA OPORAVLJENE OD COVIDA: Obratite pozornost na ove simptome – ako se ne liječi, može uzrokovati smrt!

Mukormikoza je vrsta gljivične infekcije koja se rijetko javlja, ali može biti jako ozbiljna. Budući da oslabljuje imunosni sustav, važno je na vrijeme se liječiti, a može biti fatalna ako se ne liječi.

Mukormikoza se manifestira kao respiratorna infekcija ili infekcija kože. U prvom slučaju mogu se pojaviti simptomi poput kašlja, vrućice, glavobolje, začepljenog nosa i upaljenih sinusa.

Ako se manifestira kao kožna infekcija, može se pojaviti na bilo kojem dijelu tijela. U tom slučaju simptomi uključuju pocrnjelo tkivo kože, žuljeve, groznicu, crvenilo, otekline i čireve.

It is been observed that mucormycosis is on the rise in post covid patients in India & Kenya is not exception.

I told you last week about Fungal Infections called Mucormycosis,this fungus is now causing death in India

You will be surprised where this fungus breeds in-Reused masks pic.twitter.com/phPvZOCBfF

