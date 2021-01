Više od tri milijuna ljudi u Pekingu testirano je na ovaj način od 17. siječnja

Stanovnici kineskoga glavnog grada Pekinga testiraju se na koronavirus koristeći analne brisove, umjesto tradicionalnijih tehnika kroz nos ili grlo, koje se koriste u ostatku svijeta. Neki stručnjaci kažu da je ova metoda preciznija i povećava šanse za otkrivanje virusa, čak i kod onih koji su bez simptoma.

Međutim, mišljenja oko uzimanja analnih brisova su, logično, podijeljena. Drugi stručnjaci smatraju da je test respiratornoga trakta više nego dovoljan za detektiranje koronavirusa. Više od tri milijuna ljudi u Pekingu testirano je na ovaj način od 17. siječnja, nakon što se jedan devetogodišnji dječak pokazao pozitivnim.

Pogodite kako izgleda procedura

Kako bi se sakupili uzorci nukleinske kiseline potrebni za ovaj test, tampon se mora umetnuti u rektum na dva do tri centimetra dubine, a zatim nekoliko puta okrenuti. Po završetku postupka, vata se vadi i stavlja u sterilnu posudu za uzorke. Procedura traje oko 10 sekundi.

Analni brisovi zapravo se koriste u Kini od prošle godine, ali – prema riječima jednoga kineskog stručnjaka za kontrolu bolesti – koriste se samo u ključnim skupinama jer nije baš zgodno provoditi ovakve testove na javnim mjestima.

China has begun using anal swabs to test people at high risk of contracting the novel #coronavirushttps://t.co/AWh51TFbSb — WION (@WIONews) January 27, 2021

Virus se dulje zadržava u anusu

Prema riječima Lija Tongzenga iz pekinške bolnice You’an, koronavirus preživljava dulje u izlučevinama i anusu nego u grlu i nosu.

“Otkrili smo da su neki asimptomatski pacijenti skloni vrlo brzom oporavku. Moguće je da nakon tri do pet dana u grlu više neće biti tragova virusa. On se dulje zadržava u probavnome traktu i izlučevinama pacijenata. Ako provodimo analne briseve za ispitivanje nukleinske kiseline, to bi povećalo stope otkrivanja zaraženih i smanjilo šansu za propuštene dijagnoze”, rekao je ovaj liječnik.

Ali virus se prenosi kapljično

Međutim, njegov kolega Yang Zhanqui, inače zamjenik ravnatelja za biologiju patogena na Sveučilištu Wuhan, tvrdi kako je bris grla i nosa i dalje najbolji način za testiranje na virus, jer se on prenosi putem respiratornoga, a ne probavnog trakta.

“Bilo je slučajeva s pozitivnim testiranjem na koronavirus preko pacijentova izmeta, ali nijedan dokaz ne sugerira da se isti prenosio kroz nečiji probavni sustav”, izjavio je on za Global Times. Na kineskoj društvenoj mreži Weibo ljudi se, očekivano, sprdaju s novom metodom testiranja.

China begins the use of Anal swabs experts say it's more accurate in detecting the Coronavirus. https://t.co/cthbM1YN5v pic.twitter.com/xKzue3FrmR — Engr. Abubakar Mundir (@AbubakarMundir) January 27, 2021

Biste li pristali na ovaj test?

“Sretan sam što sam se vratio u Kinu ranije”, komentirao je jedan korisnik, dok je drugi utvrdio: “Mala šteta, ali golemo poniženje.” Treći je, pak, prepričao vlastito iskustvo: “Napravio sam već dva analna. Svaki put sam nakon toga morao i na bris grla. Znam samo da sam se bojao kako će medicinska sestra zaboraviti uzeti novi štapić.”

Onda, biste li pristali da vam uzmu analni bris ako bi to značilo da će ova grozna pandemija napokon završiti?