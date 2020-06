ONA TVRDI DA JOJ JE PSEĆI URIN IZLIJEČIO AKNE: Ako ste jakog želuca, pogledajte video koji je stručnjake digao na noge

Dok se većina ljudi okreće kremama, pravilnoj prehrani i stručnim savjetima kako bi se riješila akni i prištića, ova žena ima drugačije rješenje – ona pije urin svojega psa!

Lynn Lew objavila je kontroverzan, da ne kažemo gnjusan video, u kojemu pije svježi pseći urin i tvrdi kako on ima mnogobrojne prednosti za zdravlje za koje velike farmaceutske tvrtke ne žele da znamo.

“Mnogi od vas pitali su me kako uvijek izgledam dobro, kako mi šminka uvijek izgleda savršeno ili kako uvijek imam prirodni sjaj. Ovo je moja tajna”, otkrila je Lynn u snimci koja je zgrozila ljude iz svih dijelova svijeta.

U nastavku je vidimo kako plastičnu čašu drži među nogama svojega psa dok on obavlja nuždu na obližnjem drvetu. Nakon što pas obavi svoje u plastičnu čašu, Lynn bez imalo gađenja popije svu tekućinu.

“Farmaceutske tvrtke plaćaju političarima da vas tjeraju da kupujete skupe lijekove. Ovo je tajni lijek protiv raka, smanjuje otečenost zglobova i depresiju. Ako nemate psa, ukradite mokraću od ljubimca iz susjednoga dvorišta”, savjetuje Lew.

Iako su terapiju urinom provodile drevne grčke i rimske civilizacije, suvremeni zdravstveni stručnjaci to nipošto ne preporučuju. Da, urin sadržava nekoliko vitamina i bezopasnih enzima, ali u njemu također postoji stanoviti udio herbicida, namijenjenih za uništavanje korova.

This woman claims drinking her dog's urine cleared up her acne 🤢https://t.co/Fta0m6XwhC pic.twitter.com/fJ2sMxHWYq

— New York Post (@nypost) June 22, 2018