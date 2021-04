OGORČENI TATA IZ SRBIJE DIGAO REGIJU NA NOGE: ‘Veliki aplauz za antivaksere, moje dijete je vaša žrtva!’

Ogroman broj malih beba je zaražen u isto vrijeme i većinu tih beba, nažalost, vjerojatno čeka ista sudbina kao i malenoga Nemanju

Otac Davor Ljutić iz Zemuna na Facebooku je objavio post o svome sinu Nemanji, koji se od studenoga prošle godine bori za život. Dječak se zarazio virusom ospica kada je imao samo šest mjeseci.

Kako je objasnio Ljutić, cijela obitelj se našla u kratkom roku u vrlo teškoj situaciji da više nisu ni sami svjesni koliko su okolnosti zapravo nezavidne. Njegovu objavu prenio je u cijelosti srpski portal Blic.

Roditelji nisu cijepili djecu

“Nemanja je kao beba od šest mjeseci završio na operaciji jer je imao urođeni problem s proširenim mokraćnim kanalom, koji je saniran bez ikakvih problema. Tijekom oporavka na Institutu za majku i dijete, 2018. godine, u Srbiji je vladala epidemija morbila, jer smo mi kao narod odjednom popili svu pamet ovoga svijeta i povjerovali da MMR cjepivo izaziva autizam kod djece i još kojekakve gluposti, pa su brže-bolje sve brižne mamice i tatice krenuli izbjegavati cijepljenje svoje djece, pravdajući se da time ‘štite’ svoju djecu. Veliki aplauz za sve vas antivaksere!”, sarkastično je poručio Davor Ljutić.

“Moj sin je žrtva upravo tih MMR antivaksera jer se sa šest mjeseci zarazio virusom morbila od drugoga, starijeg djeteta, koje je tada imalo nekih 6-7 godina. To starije dijete je zarazilo cijeli odjel na Institutu, a zatim se virus nevjerojatnom brzinom širio i na ostale odjele. Ogroman broj malih beba je tada zaražen i većinu tih beba, nažalost, vjerojatno čeka ista sudbina kao i moga sina, a da njihovi roditelji to i ne znaju, baš kao što ni mi nismo”, napisao je otac u nastavku.

“Kratko ću objasniti koliko je ovo zapravo jako opasno stanje. Postoji jedna ‘stvar’ u tijelu koja se zove moždano-krvna barijera, koja služi da štiti mozak od virusa i bakterija. Ta barijera postaje sve čvršća kako dijete stari. Od rođenja do 12. mjeseca, ta barijera je izuzetno oslabljena i zbog toga virusi i bakterije mogu pronaći svoj put do mozga u bilo kojem trenutku i izazvati neku upalu – što se upravo i događa s malim boginjama, ali na veoma podmukao način”, istaknuo je.

Koronavirus sve zakomplicirao

“Kada se dijete u tom razdoblju zarazi, virus malih boginja pronalazi svoj put do mozga bez ikakvog problema, ulazi u mozak i ostaje tamo bez da izazove bilo kakvu upalu, jednostavno miruje i čeka. To čekanje, po raznim studijama, traje u prosjeku 7-8, a nekad i više godina do prve infekcije. Prosto rečeno, imate savršeno normalno i zdravo dijete poslije zaraze morbila, da bi sa 7, 8 ili više godina ono krenulo odjednom propadati, da mu slabi živčani sustav, a ujedno i cijelo tijelo”, objasnio je tata iz Zemuna.

“To se upravo dogodilo s mojim sinom, samo jako, jako rano. Krenulo je s farsom, da bi tijekom ispitivanja na dječjoj neurologiji netko unio koronu i zarazio cijeli odjel, uključujući i moga sina. Od tada je krenuo pakao, jer doktori smatraju da je upravo to bio okidač za pokretanje cijelog tog stanja. Čuvaš dijete cijeli život od svega i svačega, a tamo gdje treba biti najsigurniji, bude najranjiviji”, utvrdio je ogorčeni Davor.

“Za ovu bolest nema lijeka, prognoze su bijedne, ali s obzirom na to da je on mali i mozak mu se još razvija, mi vjerujemo da postoji šansa da pobijedi ovu bolest. Tako da smo našli potencijalno rješenje u Turskoj, s transplatacijom matičnih stanica, pa tko je koliko u mogućnosti, neka pomogne. Za sada imamo samo GoFundMe, ali ćemo uskoro otvoriti i na Budi Human”, zaključio je nesretni otac.