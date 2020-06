ODVRATNA ISTINA ZA KOJU NISTE SPREMNI: Evo što se zapravo događa kad vam muha sleti na hranu. Puno je gore nego što mislite!

Stiglo je ono vrijeme kada ne možete u miru jesti na terasi, a da vam ne smetaju dosadne muhe. Pa, što učinite kada vam jedna sleti na tanjur? Vjerojatno je samo otjerate rukom i nastavite jesti. No, jeste li se ikad zapitali je li vam taj neželjeni gost ostavio kakav “poklončić” na hrani?

Postoji barem sto različitih bakterija i virusa koje muha može prenijeti, tvrdi Thomas J. Daniels, znanstvenik i direktor ekološkog laboratorija na Sveučilištu Fordham u New Yorku. Kada muha pokupi bakterije, može ih prenijeti svugdje oko sebe, a iznimka nije ni vaša hrana, čak i ako je muha na njoj boravila svega nekoliko sekundi.

“Postoji rizik od zaraze i bolesti bez obzira na to što je količina bakterija koju stigne prenijeti u tom kratkom vremenu mala”, izjavio je Daniels za The Healthy. Ipak, veća opasnost dolazi onda kada muha povraća. Da, grozno je upravo kako i zvuči.

Kada vam sleti na hranu, muha je ne pokušava pojesti, već po njoj ispušta sokove kako bi je omekšala i mogla pojesti u tekućem obliku. Ovo čak nije najgori dio. Tjelesna tekućina koju ispušta po hrani puna je bakterija, koje se dulje zadržavaju u muhi, nego na njezinu tijelu, što znači da je puno veća šansa da se zarazite.

