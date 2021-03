Europski i kanadski znanstvenici možda su pronašli objašnjenje rijetkih, ali ozbiljnih pojava krvnih ugrušaka kod nekih ljudi cijepljenih cjepivom AstraZenece protiv koronavirusa, piše britanska agencija Reuters.

Vjeruju da je fenomen sličan onome koji se rijetko događa uz lijek heparin za ‘razrjeđivanje’ krvi, poznatom kao trombocitopenija izazvana heparinom (HIT). U tom obliku trombocitopenije lijek pokreće imuni sustav na proizvodnju antitijela koja aktiviraju trombocite koji inače izazivaju zgrušavanje krvi.

I drugi lijekovi osim heparina također mogu izazvati poremećaje zgrušavanja koji vrlo nalikuju HIT-u i znanstvenici misle da u rijetkim slučajevima i cjepivo AstraZenece može biti takav ‘okidač’.

